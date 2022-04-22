СМИ: Renault решился на продажу «АвтоВАЗа»

23 апреля 2022 в 01:53 Размер текста - 17 +

Renault готовит «АвтоВАЗ» к продаже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Концерн Renault готовит «АвтоВАЗ» к продаже. Уже в мае французская корпорация переведет большую часть иностранного руководящего состава из Тольятти в Москву. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на источник в «АвтоВАЗе». Сообщается, что собственником российского завода может стать госкорпорация «Ростех» или структуры Минпромторга. «Французы начали готовить завод к продаже российскому собственнику. В числе потенциальных претендентов на покупку называется дочернее подразделение „Ростеха“, а также структуры Минпромторга», — пишет издание. В мае большая часть иностранного руководства российского концерна, предположительно, покинет завод, либо будет переведена на удаленный формат работы. В то же время, по информации ТАСС, долю Renault в «АвтоВАЗе» может выкупить один из китайских автоконцернов. Об этом агентству рассказал источник в госструктурах. На данный момент Renault принадлежит 68% в совместной с Ростехом компании ООО «Лада авто холдинг», которая владеет 100% «АвтоВАЗа». В конце марта французский автомобильный концерн Renault приостановил деятельность в России. Решение было принято на фоне проведения спецоперации на Украине. В заявлении пресс-служба указывала, что компания оценивает доступные варианты, касаемо своей доли в «АвтоВАЗе», с учетом текущих условий. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В частности. вместе с концерном Renault решение о присотановке деятельности в России приняли такие бренды, как Nike, ASOS, Apple, розничные сети Zara и H&M Group,, а также IKEA. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Концерн Renault готовит «АвтоВАЗ» к продаже. Уже в мае французская корпорация переведет большую часть иностранного руководящего состава из Тольятти в Москву. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на источник в «АвтоВАЗе». Сообщается, что собственником российского завода может стать госкорпорация «Ростех» или структуры Минпромторга. «Французы начали готовить завод к продаже российскому собственнику. В числе потенциальных претендентов на покупку называется дочернее подразделение „Ростеха“, а также структуры Минпромторга», — пишет издание. В мае большая часть иностранного руководства российского концерна, предположительно, покинет завод, либо будет переведена на удаленный формат работы. В то же время, по информации ТАСС, долю Renault в «АвтоВАЗе» может выкупить один из китайских автоконцернов. Об этом агентству рассказал источник в госструктурах. На данный момент Renault принадлежит 68% в совместной с Ростехом компании ООО «Лада авто холдинг», которая владеет 100% «АвтоВАЗа». В конце марта французский автомобильный концерн Renault приостановил деятельность в России. Решение было принято на фоне проведения спецоперации на Украине. В заявлении пресс-служба указывала, что компания оценивает доступные варианты, касаемо своей доли в «АвтоВАЗе», с учетом текущих условий. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В частности. вместе с концерном Renault решение о присотановке деятельности в России приняли такие бренды, как Nike, ASOS, Apple, розничные сети Zara и H&M Group,, а также IKEA.