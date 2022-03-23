Компания Renault приостановила деятельность в России

Французский автомобильный концерн Renault приостановит деятельность в России. Сообщается, что решение принято на фоне проведения спецоперации на Украине.
«С сегодняшнего дня деятельность группы Renault на ее заводе-изготовителе в Москве приостановлена. Группа Renault напоминает, что она уже осуществляет необходимые меры для соблюдения международных санкций», — говорится в заявлении сайте компании. «Что касается своей доли в АвтоВАЗе, группа Renault оценивает доступные варианты с учетом текущих условий», — добавили в пресс-службе. Сообщается, что в компании работают 45 тысяч россиян.
Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждому гражданину РФ. В частности, на фоне санкций решение приостановить работу в РФ приняли такие бренды, как Nike, ASOS, Apple, а также, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA. Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и экономической войны.
Французский автомобильный концерн Renault приостановит деятельность в России. Сообщается, что решение принято на фоне проведения спецоперации на Украине. «С сегодняшнего дня деятельность группы Renault на ее заводе-изготовителе в Москве приостановлена. Группа Renault напоминает, что она уже осуществляет необходимые меры для соблюдения международных санкций», — говорится в заявлении сайте компании. «Что касается своей доли в АвтоВАЗе, группа Renault оценивает доступные варианты с учетом текущих условий», — добавили в пресс-службе. Сообщается, что в компании работают 45 тысяч россиян. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждому гражданину РФ. В частности, на фоне санкций решение приостановить работу в РФ приняли такие бренды, как Nike, ASOS, Apple, а также, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA. Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и экономической войны.