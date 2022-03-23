Компания Renault приостановила деятельность в России

24 марта 2022 в 01:24 Размер текста - 17 +

Renault сообщил о приостановке деятельности в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Французский автомобильный концерн Renault приостановит деятельность в России. Сообщается, что решение принято на фоне проведения спецоперации на Украине. «С сегодняшнего дня деятельность группы Renault на ее заводе-изготовителе в Москве приостановлена. Группа Renault напоминает, что она уже осуществляет необходимые меры для соблюдения международных санкций», — говорится в заявлении сайте компании. «Что касается своей доли в АвтоВАЗе, группа Renault оценивает доступные варианты с учетом текущих условий», — добавили в пресс-службе. Сообщается, что в компании работают 45 тысяч россиян. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждому гражданину РФ. В частности, на фоне санкций решение приостановить работу в РФ приняли такие бренды, как Nike, ASOS, Apple, а также, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA. Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и экономической войны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Французский автомобильный концерн Renault приостановит деятельность в России. Сообщается, что решение принято на фоне проведения спецоперации на Украине. «С сегодняшнего дня деятельность группы Renault на ее заводе-изготовителе в Москве приостановлена. Группа Renault напоминает, что она уже осуществляет необходимые меры для соблюдения международных санкций», — говорится в заявлении сайте компании. «Что касается своей доли в АвтоВАЗе, группа Renault оценивает доступные варианты с учетом текущих условий», — добавили в пресс-службе. Сообщается, что в компании работают 45 тысяч россиян. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждому гражданину РФ. В частности, на фоне санкций решение приостановить работу в РФ приняли такие бренды, как Nike, ASOS, Apple, а также, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA. Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и экономической войны.