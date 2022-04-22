Микробиолог: участие Польши в разработке биооружия не исключено

23 апреля 2022 в 06:53 Размер текста - 17 +

Микробиолог назвал Польшу соучастницей Украины по разработке биооружия Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Биолаборатории на Украине Польша вполне могла помогать Украине в работе украинских биологических лабораторий, проводивших исследования в интересах США и других стран НАТО. Такое предположение высказал военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра министерства обороны РФ, полковник в отставке Михаил Супотницкий. «Биолаборатории на Украине — неужели они не связаны с Польшей? Я думаю, что это «сообщающиеся сосуды», — сказал Супотницкий РИА «Новости». По его словам, Польша начала собственные исследования в области бактериологического оружия еще в 1920-х годах. Тогда в Варшаву приезжали японские военные для того, чтобы перенимать наработки по жестким опытам над людьми. О работе на Украине целой сети биолабораторий США стало известно после начала специальной операции РФ. Российские военные выявили, что в лабораториях в непосредственной близости от России ведется разработка компонентов для создания биологического оружия. Президент России Владимир Путин заявил, что лаборатории контролируются Пентагоном. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Польша вполне могла помогать Украине в работе украинских биологических лабораторий, проводивших исследования в интересах США и других стран НАТО. Такое предположение высказал военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра министерства обороны РФ, полковник в отставке Михаил Супотницкий. «Биолаборатории на Украине — неужели они не связаны с Польшей? Я думаю, что это «сообщающиеся сосуды», — сказал Супотницкий РИА «Новости». По его словам, Польша начала собственные исследования в области бактериологического оружия еще в 1920-х годах. Тогда в Варшаву приезжали японские военные для того, чтобы перенимать наработки по жестким опытам над людьми. О работе на Украине целой сети биолабораторий США стало известно после начала специальной операции РФ. Российские военные выявили, что в лабораториях в непосредственной близости от России ведется разработка компонентов для создания биологического оружия. Президент России Владимир Путин заявил, что лаборатории контролируются Пентагоном.