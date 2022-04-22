22 апреля 2022

Микробиолог: участие Польши в разработке биооружия не исключено

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Фотографирование на стеклянные пластины. Амбротипия. Тюмень, химия, фотолаборатория
Микробиолог назвал Польшу соучастницей Украины по разработке биооружия Фото:
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Биолаборатории на Украине

Польша вполне могла помогать Украине в работе украинских биологических лабораторий, проводивших исследования в интересах США и других стран НАТО. Такое предположение высказал военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра министерства обороны РФ, полковник в отставке Михаил Супотницкий.

«Биолаборатории на Украине — неужели они не связаны с Польшей? Я думаю, что это «сообщающиеся сосуды», — сказал Супотницкий РИА «Новости».

По его словам, Польша начала собственные исследования в области бактериологического оружия еще в 1920-х годах. Тогда в Варшаву приезжали японские военные для того, чтобы перенимать наработки по жестким опытам над людьми.

О работе на Украине целой сети биолабораторий США стало известно после начала специальной операции РФ. Российские военные выявили, что в лабораториях в непосредственной близости от России ведется разработка компонентов для создания биологического оружия. Президент России Владимир Путин заявил, что лаборатории контролируются Пентагоном.

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Польша вполне могла помогать Украине в работе украинских биологических лабораторий, проводивших исследования в интересах США и других стран НАТО. Такое предположение высказал военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра министерства обороны РФ, полковник в отставке Михаил Супотницкий. «Биолаборатории на Украине — неужели они не связаны с Польшей? Я думаю, что это «сообщающиеся сосуды», — сказал Супотницкий РИА «Новости». По его словам, Польша начала собственные исследования в области бактериологического оружия еще в 1920-х годах. Тогда в Варшаву приезжали японские военные для того, чтобы перенимать наработки по жестким опытам над людьми. О работе на Украине целой сети биолабораторий США стало известно после начала специальной операции РФ. Российские военные выявили, что в лабораториях в непосредственной близости от России ведется разработка компонентов для создания биологического оружия. Президент России Владимир Путин заявил, что лаборатории контролируются Пентагоном.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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