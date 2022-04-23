Дипломат: США используют Россию для противостояния с Китаем

США готовят «единый санкционный фронт» с Европой, считает источник Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Соединенные штаты, координируя с Евросоюзом свои усилия в санкционном давлении на РФ, готовятся к экономическому противостоянию с Китаем. Такое предположение РИА «Новости» высказал дипломатический источник издания.

По сведениям источника, скоординированные санкционные меры США и ЕС против России — это «попытка выстроить единый фронт в рамках будущего противостояния с Китаем». «Мы являемся сейчас объектом, на котором этот механизм глобального противостояния, скажем так, обкатывается», — добавил источник.

Собеседник также уточил, что выстраивание «единого с Евросоюзом санкционного фронта» — это те шаги, которые США не удалось согласовать еще в 2014 году. Основной целью американского правительства, пояснил источник, является разрушение экономики РФ и подрыв ее технологического развития.

США, страны Евросоюза, Великобритания, Япония, Канада и ряд других государств начали вводить беспрецедентные по своему масштабу антироссийские санкции в связи со спецоперацией РФ на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на страну длится еще с начала 2000-х годов и лишь обострилось в последнее время. Целью этих ограничений, считает российский лидер, является «дискриминация всего, что связано с Россией».