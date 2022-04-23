В освобожденном Мариуполе заработала школа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители освобожденного от националистов Мариуполя возвращаются к повседневной жизни. В одной из местных школ вновь проводят занятия для учеников. Об этом сообщает проект TOK media.

«Я начинала урок на украинском языке, и, когда через 15 минут перешла на русский язык, у меня дети проснулись. Они стали живые, глаза заблестели. Я решила, что буду комбинировать. Терминология была на украинском языке, а общение с детьми — на русском», — передает слова учительницы математики Ольги Карамжа TOK media.

На кадрах видео видно, как родители приводят своих детей к образовательному учреждению, а позже встречают их с уроков. Дети улыбаются и спокойно общаются друг с другом.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Путин приказал полностью заблокировать завод.