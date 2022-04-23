В ФРГ потребовали от Шольца прекратить поставки оружия Украине

Общественные деятели Германии призвали Киев прекратить военное сопротивление РФ Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Немецкие общественные деятели обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом прекратить поставки оружия на Украину, так как это способствует затягиванию конфликта и мешает его мирному урегулированию. Текст открытого письма опубликовала немецкая газета Berliner Zeitung.

«Мы призываем правительство Германии, страны ЕС и НАТО прекратить поставки оружия украинским войскам и призвать правительство в Киеве прекратить военное сопротивление — в обмен на гарантии переговоров о прекращении огня и политическом урегулировании. Предложения Москве, уже обсуждавшиеся президентом Зеленским — возможный нейтралитет, соглашение о признании Крыма и референдумы о будущем статусе республик Донбасса, — дают реальный шанс сделать это», — говорится в письме.

Среди восемнадцати авторов обращения есть профессоры, музыканты, доктора наук, политологи и публицисты. Также среди подписавшихся значатся экс-помощник генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек и бывший вице-президент бундестага Антье Фоллмер.

Помимо этого по результатам опроса института INSA, против поставок тяжелого вооружения Украине выступили 50% жителей ФРГ. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

Ранее Германия отказалась поставлять тяжелое вооружение Украине, объяснив это тем, что ФРГ сама нуждается в поддержке обороноспособности страны. До этого посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился недостаточными объемами военной помощи, которая поставляется киевскому режиму.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основными целями является демилитаризация страны и помощь республикам Донбасса.

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