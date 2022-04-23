Доктор наук объяснил опасность чрезмерного употребления протеинов

Злоупотребление протеиновыми добавками может привести к развитию головных болей, считает Сергей Токарев Фото: Размик Закарян © URA.RU

Чрезмерное употребление протеиновых добавок для наращивания мышечной массы может привести к нарушению работы печени, почек и к сбоям в обмене веществ. Об этом URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Концентрированный белок в протеиновых добавках для наращивания мышечной массы может создать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также могут нарушиться процессы метаболизма. Так как употребление большого количества белка при несбалансированном питании может привести к проблемам с углеводным и жировым обменом, а это основные составляющие оптимальной работы организма. В итоге человек начинает ощущать слабость, тошноту, повышенную потливость, головные боли. Длительное злоупотребление добавками дает и сильную нагрузку на печень, почки, что может снизить их функциональную активность», — объяснил Сергей Токарев.

Доктор наук посоветовал употреблять протеиновые добавки исключительно после консультации со специалистами. «Главное не делать фатальной ошибки, думая, что протеиновые добавки могут полностью заменить полноценные приемы пищи. Спортивное питание предполагает соблюдение правил сбалансированного рациона, который должен состоять только из натуральных продуктов. Протеиновые добавки используются для наращивания мышечной массы тела, в белковых диетах, и их дозировку следует определять исключительно в индивидуальном порядке, только после консультации с врачом, грамотным тренером», — подчеркнул Токарев.

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