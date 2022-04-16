Диетолог Калинчев назвал главную ошибку при похудении

17 апреля 2022 в 05:08 Размер текста - 17 +

Занятия спортом не являются главным компонентом в вопросе похудения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Успех в похудении на 80% зависит от правильного питания человека, а 20% — от физических нагрузок. Если человек не скорректировал свой рацион, то он рискует прибавить еще лишний вес. Об этом в разговоре с URA.RU заявил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «В похудении 70-80% вклад питания, а 20-30% — спорт, поэтому начинайте с коррекции питания. Если человек не скорректировал питание, пойдет на спорт, то он, скорее всего, станет только толще. Почему? За счет увеличения аппетита он будет просто больше есть после тренировки. У него аппетит улучшится, а у людей с лишним весом обычно плохой аппетит. Они едят мало на самом деле, это заблуждение, что они едят много. Они едят мало и в этом вся проблема», — сказал Алексей Калинчев. Диетолог отметил, что улучшенный аппетит может привести к перееданию. «После таких тренировок они в итоге будут переедать. Обычно тренировка вечером, значит переедать будут на ночь, а это со всеми вытекающими. Питаться они продолжат неправильно, они же не скорректировали питание, поэтому надо обязательно начинать с коррекции питания», — уточнил он. Также специалист поделился, как можно изменить рацион при похудении. «Из простых универсальных правил, это надо убрать простые углеводы, сладкое. Простые углеводы заменить сложными и перенести их до четырех часов дня. То есть, например, завтрак и обед — это сложные углеводы. После четырех дня углеводов не должно быть. Это если человек худеет. Это база», — объяснил Калинчев. Ранее Алексей Калинчев рассказал URA.RU, чем грозит для здоровья человека отказ от завтрака. По его словам, у человека могут обостриться болезни желудочно-кишечного тракта. Он подчеркнул, что человеку нельзя совершать длительные перерывы между приемами пищи и питаться минимум три раза в день. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Успех в похудении на 80% зависит от правильного питания человека, а 20% — от физических нагрузок. Если человек не скорректировал свой рацион, то он рискует прибавить еще лишний вес. Об этом в разговоре с URA.RU заявил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «В похудении 70-80% вклад питания, а 20-30% — спорт, поэтому начинайте с коррекции питания. Если человек не скорректировал питание, пойдет на спорт, то он, скорее всего, станет только толще. Почему? За счет увеличения аппетита он будет просто больше есть после тренировки. У него аппетит улучшится, а у людей с лишним весом обычно плохой аппетит. Они едят мало на самом деле, это заблуждение, что они едят много. Они едят мало и в этом вся проблема», — сказал Алексей Калинчев. Диетолог отметил, что улучшенный аппетит может привести к перееданию. «После таких тренировок они в итоге будут переедать. Обычно тренировка вечером, значит переедать будут на ночь, а это со всеми вытекающими. Питаться они продолжат неправильно, они же не скорректировали питание, поэтому надо обязательно начинать с коррекции питания», — уточнил он. Также специалист поделился, как можно изменить рацион при похудении. «Из простых универсальных правил, это надо убрать простые углеводы, сладкое. Простые углеводы заменить сложными и перенести их до четырех часов дня. То есть, например, завтрак и обед — это сложные углеводы. После четырех дня углеводов не должно быть. Это если человек худеет. Это база», — объяснил Калинчев. Ранее Алексей Калинчев рассказал URA.RU, чем грозит для здоровья человека отказ от завтрака. По его словам, у человека могут обостриться болезни желудочно-кишечного тракта. Он подчеркнул, что человеку нельзя совершать длительные перерывы между приемами пищи и питаться минимум три раза в день.