Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, поднятые руки, столтенберг йенс
Большинство финских парламентариев поддержали решение о вступлении в НАТО Фото:

Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в блок НАТО. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

«Большинство депутатов положительно отнеслись к вступлению Финляндии в НАТО. Также было сочтено желательным, чтобы Финляндия подала заявку на членство вместе со Швецией», — сообщается на сайте парламента.

Ранее зампредседателя комитета по иностранным делам парламента Финляндии Эркки Туомиоя сообщил, что страна вступит в НАТО в ближайшие недели. Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что Россия предостерегла Финляндию и Швецию от вступления в Альянс. В МИДе отметили, что вступление этих стран в НАТО не укрепит их безопасность, пишет «Национальная служба новостей». Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО увеличит число противников России, сообщает телеканал 360.

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Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в блок НАТО. Об этом сообщается на официальном сайте парламента. «Большинство депутатов положительно отнеслись к вступлению Финляндии в НАТО. Также было сочтено желательным, чтобы Финляндия подала заявку на членство вместе со Швецией», — сообщается на сайте парламента. Ранее зампредседателя комитета по иностранным делам парламента Финляндии Эркки Туомиоя сообщил, что страна вступит в НАТО в ближайшие недели. Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что Россия предостерегла Финляндию и Швецию от вступления в Альянс. В МИДе отметили, что вступление этих стран в НАТО не укрепит их безопасность, пишет «Национальная служба новостей». Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО увеличит число противников России, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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