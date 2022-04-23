Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО

23 апреля 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

Большинство финских парламентариев поддержали решение о вступлении в НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в блок НАТО. Об этом сообщается на официальном сайте парламента. «Большинство депутатов положительно отнеслись к вступлению Финляндии в НАТО. Также было сочтено желательным, чтобы Финляндия подала заявку на членство вместе со Швецией», — сообщается на сайте парламента. Ранее зампредседателя комитета по иностранным делам парламента Финляндии Эркки Туомиоя сообщил, что страна вступит в НАТО в ближайшие недели. Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что Россия предостерегла Финляндию и Швецию от вступления в Альянс. В МИДе отметили, что вступление этих стран в НАТО не укрепит их безопасность, пишет «Национальная служба новостей». Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО увеличит число противников России, сообщает телеканал 360. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в блок НАТО. Об этом сообщается на официальном сайте парламента. «Большинство депутатов положительно отнеслись к вступлению Финляндии в НАТО. Также было сочтено желательным, чтобы Финляндия подала заявку на членство вместе со Швецией», — сообщается на сайте парламента. Ранее зампредседателя комитета по иностранным делам парламента Финляндии Эркки Туомиоя сообщил, что страна вступит в НАТО в ближайшие недели. Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что Россия предостерегла Финляндию и Швецию от вступления в Альянс. В МИДе отметили, что вступление этих стран в НАТО не укрепит их безопасность, пишет «Национальная служба новостей». Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО увеличит число противников России, сообщает телеканал 360.