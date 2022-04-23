Банки РФ начнут возвращать гражданам украденные деньги за 30 дней

23 апреля 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

Центробанк РФ намерен обязать банки возвращать украденные у клиентов деньги за 30 дней Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российские банки обяжут возвращать гражданам украденные мошенниками деньги в течение 30 дней. С соответствующим предложением выступил Центробанк РФ. «Банк России планирует установить для кредитных организаций обязательный срок возврата украденных денежных средств. При установлении факта денежного перевода без согласия клиента банк должен будет вернуть ему деньги в течение 30 дней после получения соответствующего заявления», — пишет РБК со ссылкой на поправки в закон «О национальной платежной системе». На данный момент в законодательстве не прописаны сроки возвращения украденных денег. По данным Центробанка, за 2021 год мошенники украли у банковских клиентов 13,5 млрд рублей. При этом банки вернули всего лишь 920,5 млн рублей, или 6,8%. Ранее Центробанк рекомендовал российским банкам расширить инструментарий для борьбы с мошенническими переводами, пишет RT. В частности, ЦБ предложил банкам временно блокировать онлайн-доступ к картам при выявлении нетипичных операций с ними. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Российские банки обяжут возвращать гражданам украденные мошенниками деньги в течение 30 дней. С соответствующим предложением выступил Центробанк РФ. «Банк России планирует установить для кредитных организаций обязательный срок возврата украденных денежных средств. При установлении факта денежного перевода без согласия клиента банк должен будет вернуть ему деньги в течение 30 дней после получения соответствующего заявления», — пишет РБК со ссылкой на поправки в закон «О национальной платежной системе». На данный момент в законодательстве не прописаны сроки возвращения украденных денег. По данным Центробанка, за 2021 год мошенники украли у банковских клиентов 13,5 млрд рублей. При этом банки вернули всего лишь 920,5 млн рублей, или 6,8%. Ранее Центробанк рекомендовал российским банкам расширить инструментарий для борьбы с мошенническими переводами, пишет RT. В частности, ЦБ предложил банкам временно блокировать онлайн-доступ к картам при выявлении нетипичных операций с ними.