В ЯНАО составят меню школьных столовых по заявкам учеников

В ЯНАО учтут пожелания детей при составлении меню школьных обедов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пожелания учащихся будут учтены в ходе реализации проекта партии «Единая Россия» по организации горячего школьного питания, сообщает в социальной сети «ВКонтакте» председатель гордумы Ноябрьска Ирина Ращупкина. Школьники ЯНАО хотят видеть в меню больше выпечки, овощей и фруктов.

«Результаты опроса будут использованы депутатами в ходе реализации партийного проекта „Здоровое питание“. Школьники хотели бы больше выпечки в меню, фруктов и овощей», — пишет Ращупкина.

Исследование об организации горячего питания в школе провели члены молодежного парламента ЯНАО. В опросе приняли участие 1228 детей из Красноселькупского, Надымского, Ямальского, Приуральского районов, Надыма, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Муравленко.

По результатам опроса выяснилось, что 70% школьников удовлетворены качеством питания. Те же, кто отказывается от еды ссылаются на плохие вкусовые качества и температуру подаваемых блюд.

Ранее URA.RU сообщало что в ЯНАО был введен единый региональный стандарт по обеспечению горячим питанием. В сентябре увеличится количество детей, питающихся бесплатно.