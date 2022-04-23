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В ЯНАО составят меню школьных столовых по заявкам учеников

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, пища, еда, школьная столовая, обед, столовая, школьное питание, питание школьников, обеденное время
В ЯНАО учтут пожелания детей при составлении меню школьных обедов Фото:

Пожелания учащихся будут учтены в ходе реализации проекта партии «Единая Россия» по организации горячего школьного питания, сообщает в социальной сети «ВКонтакте» председатель гордумы Ноябрьска Ирина Ращупкина. Школьники ЯНАО хотят видеть в меню больше выпечки, овощей и фруктов.

«Результаты опроса будут использованы депутатами в ходе реализации партийного проекта „Здоровое питание“. Школьники хотели бы больше выпечки в меню, фруктов и овощей», — пишет Ращупкина.

Исследование об организации горячего питания в школе провели члены молодежного парламента ЯНАО. В опросе приняли участие 1228 детей из Красноселькупского, Надымского, Ямальского, Приуральского районов, Надыма, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Муравленко.

По результатам опроса выяснилось, что 70% школьников удовлетворены качеством питания. Те же, кто отказывается от еды ссылаются на плохие вкусовые качества и температуру подаваемых блюд.

Ранее URA.RU сообщало что в ЯНАО был введен единый региональный стандарт по обеспечению горячим питанием. В сентябре увеличится количество детей, питающихся бесплатно.

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Пожелания учащихся будут учтены в ходе реализации проекта партии «Единая Россия» по организации горячего школьного питания, сообщает в социальной сети «ВКонтакте» председатель гордумы Ноябрьска Ирина Ращупкина. Школьники ЯНАО хотят видеть в меню больше выпечки, овощей и фруктов. «Результаты опроса будут использованы депутатами в ходе реализации партийного проекта „Здоровое питание“. Школьники хотели бы больше выпечки в меню, фруктов и овощей», — пишет Ращупкина. Исследование об организации горячего питания в школе провели члены молодежного парламента ЯНАО. В опросе приняли участие 1228 детей из Красноселькупского, Надымского, Ямальского, Приуральского районов, Надыма, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Муравленко. По результатам опроса выяснилось, что 70% школьников удовлетворены качеством питания. Те же, кто отказывается от еды ссылаются на плохие вкусовые качества и температуру подаваемых блюд. Ранее URA.RU сообщало что в ЯНАО был введен единый региональный стандарт по обеспечению горячим питанием. В сентябре увеличится количество детей, питающихся бесплатно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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