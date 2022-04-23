В Африке вновь появилась лихорадка Эбола

В Демократической Республике Конго сообщили о случае заражение лихорадкой Эбола. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на конголезский Национальный институт биомедицинских исследований.
«Новый случай лихорадки Эбола был подтвержден на северо-западе Демократической Республики Конго, через четыре месяца после окончания последней вспышки в стране. Данные о личности заболевшего пока не поступали», — пишет Reuters.
Лихорадка бола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Вспышки этой лихорадки периодически происходят в странах Африки. Летальность вируса составляет 50%. Последний раз эпидемия Эболы фиксировалась в феврале 2021 года в Гвинее, пишет «Национальная служба новостей».
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В Демократической Республике Конго сообщили о случае заражение лихорадкой Эбола. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на конголезский Национальный институт биомедицинских исследований. «Новый случай лихорадки Эбола был подтвержден на северо-западе Демократической Республики Конго, через четыре месяца после окончания последней вспышки в стране. Данные о личности заболевшего пока не поступали», — пишет Reuters. Лихорадка бола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Вспышки этой лихорадки периодически происходят в странах Африки. Летальность вируса составляет 50%. Последний раз эпидемия Эболы фиксировалась в феврале 2021 года в Гвинее, пишет «Национальная служба новостей».