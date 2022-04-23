Сенатор Россель призвал ВОЗ к ответу за экономический кризис

Экс-губернатор Свердловской области потребовал ответа от ВОЗ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эдуард Россель поддержал губернатора Курганской области Вадима Шумкова, потребовавшего международного суда над членами ВОЗ. Об этом экс-губернатор Свердловской области заявил в своем telegram-канале.

«За массовые смерти, за экономический коллапс в мире должны ответить те, кто был заинтересован в развязывании биологической войны! ВОЗ уже давно дискредитировала себя, а после событий 2019—2022 года, безусловно, требуется серьезное расследование всех ее действий и лиц, которые стояли за организацией, финансируя это преступление века и его информационную поддержку!», — написал Россель.

Ранее губернатор Курганской области критиковал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), намекая на ее причастность к возникновению COVID-19. В начале марта Шумков предлагал РФ объединиться с Китаем в борьбе с создателями вируса.