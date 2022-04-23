23 апреля 2022
22 апреля 2022

Сенатор Россель призвал ВОЗ к ответу за экономический кризис

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Международный фестиваль EURASIA OPEN 2019. Екатеринбург, россель эдуард
Экс-губернатор Свердловской области потребовал ответа от ВОЗ Фото:

Эдуард Россель поддержал губернатора Курганской области Вадима Шумкова, потребовавшего международного суда над членами ВОЗ. Об этом экс-губернатор Свердловской области заявил в своем telegram-канале.

«За массовые смерти, за экономический коллапс в мире должны ответить те, кто был заинтересован в развязывании биологической войны! ВОЗ уже давно дискредитировала себя, а после событий 2019—2022 года, безусловно, требуется серьезное расследование всех ее действий и лиц, которые стояли за организацией, финансируя это преступление века и его информационную поддержку!», — написал Россель.

Ранее губернатор Курганской области критиковал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), намекая на ее причастность к возникновению COVID-19. В начале марта Шумков предлагал РФ объединиться с Китаем в борьбе с создателями вируса.

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Эдуард Россель поддержал губернатора Курганской области Вадима Шумкова, потребовавшего международного суда над членами ВОЗ. Об этом экс-губернатор Свердловской области заявил в своем telegram-канале. «За массовые смерти, за экономический коллапс в мире должны ответить те, кто был заинтересован в развязывании биологической войны! ВОЗ уже давно дискредитировала себя, а после событий 2019—2022 года, безусловно, требуется серьезное расследование всех ее действий и лиц, которые стояли за организацией, финансируя это преступление века и его информационную поддержку!», — написал Россель. Ранее губернатор Курганской области критиковал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), намекая на ее причастность к возникновению COVID-19. В начале марта Шумков предлагал РФ объединиться с Китаем в борьбе с создателями вируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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