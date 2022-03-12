Шумков предложил РФ объединиться с Китаем и наказать США за COVID

12 марта 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

Шусков считает необходимым ответ США за коронавирус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности России стоит создать с КНР и другими странами Востока трибунал, куда будут обращаться все, потерявшие своих родных и близких из-за коронавируса за получением компенсации от США, разработавшей эту инфекцию. С таким предложением выступил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Пора бы и посчитаться. Самое время создавать свой с КНР и еще рядом пострадавших государств Восточный трибунал для обращения туда всех людей и стран, потерявших миллионы своих родных и граждан, а также потративших триллионы у. е. на борьбу», — написал он в своем telegram-канале. По его словам, выплачивать компенсации должны США. «С учетом того, что кроме заработавшей на этом „биг фармы“ в биолабораториях „поучаствовало“ и американское Правительство, адрес для выставления счетов абсолютно понятен», — закончил он. По его мнению, это и будет ответом на многочисленные санкции, введенные западными странами из-за начала спецоперации РФ на Украине. После широкого распространения коронавируса, многие страны мира заинтересовались лабораторией в Ухане, откуда пошло распространение коронавируса. В своем первом исследование Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила, что лабораторное происхождение вируса маловероятно, при этом, отказываясь проверять лаборатории и разработки США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

России стоит создать с КНР и другими странами Востока трибунал, куда будут обращаться все, потерявшие своих родных и близких из-за коронавируса за получением компенсации от США, разработавшей эту инфекцию. С таким предложением выступил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Пора бы и посчитаться. Самое время создавать свой с КНР и еще рядом пострадавших государств Восточный трибунал для обращения туда всех людей и стран, потерявших миллионы своих родных и граждан, а также потративших триллионы у. е. на борьбу», — написал он в своем telegram-канале. По его словам, выплачивать компенсации должны США. «С учетом того, что кроме заработавшей на этом „биг фармы“ в биолабораториях „поучаствовало“ и американское Правительство, адрес для выставления счетов абсолютно понятен», — закончил он. По его мнению, это и будет ответом на многочисленные санкции, введенные западными странами из-за начала спецоперации РФ на Украине. После широкого распространения коронавируса, многие страны мира заинтересовались лабораторией в Ухане, откуда пошло распространение коронавируса. В своем первом исследование Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила, что лабораторное происхождение вируса маловероятно, при этом, отказываясь проверять лаборатории и разработки США.