Австрия отказывается принимать Украину в Евросоюз

24 апреля 2022 в 10:48 Размер текста - 17 +

Не все страны Евросоюза поддерживают идею о предоставлении членства Украине Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг считает, что Украина не должна вступать в Евросоюз ни сейчас, ни в дальнейшем. Об этом он заявил во время выступления на четырнадцатом саммите европейских медиа в Лех-ам-Арльберге, передает немецкое издание Heute. Как пишут в издании, Шалленберг считает, что Украина должна выбрать «другой путь», не предполагающий членства в ЕС. Свою позицию министр обосновал тем, что, к примеру, государства Западных Балкан ждали статуса кандидата в ЕС гораздо дольше. Политик также указал на необходимость создания других моделей, которые позволят «экспортировать западную модель жизни», не включая страну в состав ЕС, отметили в издании. Ранее президент Украины Владимир Зеленский передал представителю Евросоюза заполненную анкету для присвоения Украине статуса кандидата на членство в ЕС. До этого государство подавало экстренное заявление для вступления в объединение стран. Известно, что киевские власти надеялись получить статус кандидата в члены Евросоюза уже в июне. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг считает, что Украина не должна вступать в Евросоюз ни сейчас, ни в дальнейшем. Об этом он заявил во время выступления на четырнадцатом саммите европейских медиа в Лех-ам-Арльберге, передает немецкое издание Heute. Как пишут в издании, Шалленберг считает, что Украина должна выбрать «другой путь», не предполагающий членства в ЕС. Свою позицию министр обосновал тем, что, к примеру, государства Западных Балкан ждали статуса кандидата в ЕС гораздо дольше. Политик также указал на необходимость создания других моделей, которые позволят «экспортировать западную модель жизни», не включая страну в состав ЕС, отметили в издании. Ранее президент Украины Владимир Зеленский передал представителю Евросоюза заполненную анкету для присвоения Украине статуса кандидата на членство в ЕС. До этого государство подавало экстренное заявление для вступления в объединение стран. Известно, что киевские власти надеялись получить статус кандидата в члены Евросоюза уже в июне.