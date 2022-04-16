Мишустин обхитрил Запад, найдя способ обойти санкции

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Мишустин нашел способ провозить иностранные бренды в Россию Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Председатель правительства России Михаил Мишустин разрешил ввозить в РФ продукцию иностранных брендов через третьи страны без разрешения правообладателей, тем самым обхитрив запад и обойдя санкции. Об этом в интервью британской газете The Daily Telegraph заявил юрист DLA Piper в России Майкл Маллой.

«Политика правительства, похоже, довольно ясна: они готовы ослабить права интеллектуальной собственности на импорт, чтобы разрешить поток продукции в страну и ослабить давление со стороны санкций и со стороны частных компаний, которые отказались продавать на рынке. Он рассматривает параллельный импорт как способ сделать это», — предположил аналитик.

Один из маршрутов обхода, по мнению Маллоя, может реализовываться через такие страны, как Беларусь или Казахстан. Ранее, заметил юрист, любой импорт брендовых товаров осуществлялся с согласия владельца бренда.

Страны Евросоюза, США, Канада и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию в знак несогласия с проведением спецоперации на Украине. Многие западные бренды самостоятельно приняли решение приостановить работу на российском рынке: так, компания Apple приостановила продажи в России. Позже Mastercard и Visa также заявили о приостановке деятельности в РФ. Глава государства Владимир Путин отмечал, что санкции также имели негативный эффект и для самих западных стран. Об этом свидетельствуют разрушенные системы расчетов и логистики, большой рост инфляции и нарушение кооперационных связей.

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Председатель правительства России Михаил Мишустин разрешил ввозить в РФ продукцию иностранных брендов через третьи страны без разрешения правообладателей, тем самым обхитрив запад и обойдя санкции. Об этом в интервью британской газете The Daily Telegraph заявил юрист DLA Piper в России Майкл Маллой. «Политика правительства, похоже, довольно ясна: они готовы ослабить права интеллектуальной собственности на импорт, чтобы разрешить поток продукции в страну и ослабить давление со стороны санкций и со стороны частных компаний, которые отказались продавать на рынке. Он рассматривает параллельный импорт как способ сделать это», — предположил аналитик. Один из маршрутов обхода, по мнению Маллоя, может реализовываться через такие страны, как Беларусь или Казахстан. Ранее, заметил юрист, любой импорт брендовых товаров осуществлялся с согласия владельца бренда. Страны Евросоюза, США, Канада и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию в знак несогласия с проведением спецоперации на Украине. Многие западные бренды самостоятельно приняли решение приостановить работу на российском рынке: так, компания Apple приостановила продажи в России. Позже Mastercard и Visa также заявили о приостановке деятельности в РФ. Глава государства Владимир Путин отмечал, что санкции также имели негативный эффект и для самих западных стран. Об этом свидетельствуют разрушенные системы расчетов и логистики, большой рост инфляции и нарушение кооперационных связей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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