Зеленский уволил главного сотрудника по работе с нацбатами

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ляховича с должности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в разгаре российской спецоперации уволил советника, который работал с националистическими подразделениями. Приказ об этом уже подписан.

«Указ президента Украины №269/2022. Уволить Ляховича Андрея Ильича с должности советника — уполномоченного президента Украины по вопросам взаимодействия с общественными и добровольческими формированиями, участвующими в обеспечении национальной безопасности», — говорится на официальном сайте президента Украины.

Всего на территории Украины действуют несколько нацподразделений. Это «Днепр», «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) и «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) — все признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории РФ. Самый многочисленный на сегодняшний день «Азов» — он насчитывает примерно 5 тысяч человек. Значительная часть этого объединения в настоящее время заблокирована российскими войсками на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. На месте работает российская тяжелая военная техника совместно с бойцами из ДНР и Чечни, пишет RT.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная цель ВС РФ на этой территории — денацификация и демилитаризация, но не оккупация. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Специальная операция завершится, когда все угрозы будут устранены, дополняет «Национальная служба новостей».

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