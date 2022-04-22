Украина вооружила полсотни нацбатов — и «Азов»* не самый опасный

Карта военных баз националистов от Мариуполя до Львова

22 апреля 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Нацбатальоны принесли в украинскую армию деструктивную идеологию Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Практически полный разгром нацбатальона «Азов», заблокированного на «Азовстали» в Мариуполе — лишь один из этапов спецоперации ВС РФ на Украине. Ликвидация наиболее известного подразделения, оказавшего сопротивление под «живым щитом», не решит задачи по денацификации Украины. За последние 8 лет в этой стране создано 59 подразделений, поддерживающих как свою специфическую репутацию, так и государственную идеологию. Блокада мариупольского завода «Азовсталь», в подвалах которого остались боевики запрещенного национального батальона «Азов», эксперты называют одним из существенных успехов в ходе текущей спецоперации РФ на Украине. Однако в дальнейшем армии РФ еще предстоит встретиться с огромным сопротивлением со стороны множества националистических военных формирований, успевших встроиться в официальные силовые структуры Украины. В 2014 году воевать с Донбассом ринулись тысячи радикалов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сейчас подразделения территориальной обороны равномерно рассредоточены по всей площади Украины, не перекрывая лишь границу с Белоруссией. Это видно на карте, составленной из данных, представленных в официальных источниках, в частности министерстве обороны Украины. В это ведомство входит, например, тяжеловооруженные подразделения, например, 44-я отдельная артиллерийская бригада в Тернополе. Численность же нацбатальонов по штату мирного времени не превышает 400 человек, вооруженных стрелковым оружием. Однако во время войны подразделения получают усиление — личный состав, артиллерию и бронетехнику. Военные действия на территории Донбасса, начавшиеся в 2014 году, породили десятки добровольческих националистических военных батальонов, некоторые из которых отличались большой жестокостью. По оценке экспертов, в самый горячий период военных действий на Донбассе в период с 2014 по 2015 год действовало около шестидесяти батальонов. Часть из них пополнялись молодыми людьми, исповедующими праворадикальные идеи. Наиболее крупные из них — «Азов», «Правый сектор», «Айдар», «Днепр-1», «Днепр-2» (каждый является экстремистским и запрещен в России), а также «Донбасс» отличались особой жестокостью и насчитывали до нескольких тысяч бойцов. Так, в частности, усилился батальон «Азов», который по численности вырос до размеров полка — более 2 тысяч человек. Более осведомленные эксперты уверены, что по состоянию на февраль 2022 года в Мариуполе штат нацбата вырос до 7-8 тысяч личного состава. Усиление подразделений территориальной обороны по данным российских военных активно происходит и сейчас. Кроме заметных националистических формирований на Украине с 2014 года появлялись (а позже ликвидировались) менее заметные и малочисленные. Не все они исповедовали националистические идеи, но были готовы с оружием в руках отстаивать государственную идеологию, транслируя агрессию на Донецк и Луганск, которые потребовали независимость. Кроме того, в разгар боев на Донбассе на Украину хлынули и толпы наемников, сформировавших собственные добровольческие отряды. После заключения Минских соглашений в ЛДНР пришло временное перемирие, а властям Украины пришлось встраивать сомнительной репутации формирования, напичканные оружием, в существующую систему, формируя тем самым новую украинскую армию. Националистов встроили в официальные силовые структуры Украины Фото: Официальный сайт президента Украины В 2016 году на Украине произошли процессы, отдаленно напоминающие те, что имели место в Российской империи на стыке XIX—XX веков, считает политолог и основатель «Общественного движения «Битва за Донбасс» Алексей Живов. «Когда в Российской империи случился один из первых студенческих бунтов во времена Александра III, чиновники не нашли ничего лучше, чем отправить взбунтовавшихся студентов в армию и разослать по всей империи. Так революционные идеи, которые были распространены лишь среди московской интеллигенции, расползлись по всей армии. Затем спустя десятки лет мы все знаем, во что это вылилось. На Украине после 2014 года произошла схожая история. Во время войны на Донбассе в стране были сформированы отдельные батальоны — «Правый сектор», «Айдар», «Донбасс», «Азов» и несколько десятков других, которые состояли исключительно из экстремистов, нацистов, преступников, исповедующих исключительно праворадикальную идеологию. Но после 2014 года в результате структурных реформ большая часть этих батальонов была расформирована, а люди, которые составляли их идейное зерно, были рассредоточены по всей армии в качестве военных политруков, задав всей армии неонацистские установки. Сейчас мы видим, что это дало свои всходы», — отмечает Живов. Статья по теме «Азов»* взял заложников Мариуполя по схеме джихадистов В ходе реформирования нацбатальонов часть из них примыкали к военным силам Украины, Министерству внутренних дел и Национальной гвардии Украины. Так, ряды ВСУ пополнили служащие батальонов «Айдар», «Днепр-2», «Кривбасс», «Донбасс-Украина» и многие другие. Скандальный «Азов» наряду с батальоном «Донбасс» пополнили ряды Национальной гвардии Украины вместе с некоторыми другими не столь известными формированиями. Структуры МВД пополнили «Винница», «Днепр-1», «Шахтерск», «Кривбасс», «Торнадо» и ряд других. Эксперты подчеркивают, что такое встраивание националистических батальонов в систему дало синергический эффект. С одной стороны — все кто желал воевать, получили довольствие от государства, постоянное снабжение оружием и необходимое обучение. Причем к обучению того же «Азова» и ряда других формирований приложили руку инструкторы из НАТО, планомерно подготавливая их к противостоянию с республиками Донбасса и Россией. С другой стороны распределение людей с неонацистскими установками по официальными силовым структурам Украины фактически заразило их же националистическими идеями. «Нацбатальоны распределили по официальным силовым структурам Украины, распылили, заразив всю армию идеями радикального украинского нацизма. Фактически они натянули эти идеи на всю украинскую армию. Характерен пример Мариуполя, где большинство морпехов, убитых и плененных в процессе боевых действий, придерживались националистических взглядов судя по тем предметам, которые были найдены при них или изъяты. При этом морпехи — отдельное формирование в украинской армии, не имевшее никакого отношения к тому же «Азову». Однако на уровне субкультуры практически все элитные части ВСУ заражены неонацизмом. Особенно те, кто служил достаточно долго, чтобы вступить в контакт с различными неонацистскими группами в различных частях ВСУ», — подчеркивает Живов. Статья по теме Нацбатальон «Азов»* 8 лет издевался над жителями Мариуполя При этом, несмотря на встраивание в официальные структуры, крупнейшие националистические батальоны продолжали выделяться на фоне остальных, нося отличительные нашивки и даже зачастую базируясь отдельно от основных частей армии и национальной гвардии. Так, у того же «Азова» была собственная база под Мариуполем, которую недавно разгромила армия ДНР. Эксперты подчеркивают, что армиям союзников, несмотря на успех в Мариуполе, предстоит еще достаточно тяжелые сражения с неонацистами, которых собой олицетворяет практически все вооруженные силы Украины. «Важно понимать, что даже батальон „Азов“, который изолирован на „Азовстали“ это не весь „Азов“. За прошедшие годы батальон существенно разросся и пустил корни по стране. В него было включено огромное количество праворадикалов со всей Украины. Например, в Харькове сейчас основу обороны города составляет тот же „Азов“. Там они используют точно такие де методы как в Мариуполе — берут в заложники мирное население, ставят военную технику посреди живых кварталов, укрываются в верхних этажах зданий, когда внизу живут люди. Так или иначе, в какой бы батальон или тактическую группу мы не ткнулись, там обнаружится какое-то количество националистов. Поэтому, к сожалению, мы будем сталкиваться с проявлениями украинского неонацизма на протяжении всей спецоперации, потому что неонацистский дискурс, так или иначе, разошелся по всей армии», — уточняет Живов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Практически полный разгром нацбатальона «Азов», заблокированного на «Азовстали» в Мариуполе — лишь один из этапов спецоперации ВС РФ на Украине. Ликвидация наиболее известного подразделения, оказавшего сопротивление под «живым щитом», не решит задачи по денацификации Украины. За последние 8 лет в этой стране создано 59 подразделений, поддерживающих как свою специфическую репутацию, так и государственную идеологию. Блокада мариупольского завода «Азовсталь», в подвалах которого остались боевики запрещенного национального батальона «Азов», эксперты называют одним из существенных успехов в ходе текущей спецоперации РФ на Украине. Однако в дальнейшем армии РФ еще предстоит встретиться с огромным сопротивлением со стороны множества националистических военных формирований, успевших встроиться в официальные силовые структуры Украины. Сейчас подразделения территориальной обороны равномерно рассредоточены по всей площади Украины, не перекрывая лишь границу с Белоруссией. Это видно на карте, составленной из данных, представленных в официальных источниках, в частности министерстве обороны Украины. В это ведомство входит, например, тяжеловооруженные подразделения, например, 44-я отдельная артиллерийская бригада в Тернополе. Численность же нацбатальонов по штату мирного времени не превышает 400 человек, вооруженных стрелковым оружием. Однако во время войны подразделения получают усиление — личный состав, артиллерию и бронетехнику. Военные действия на территории Донбасса, начавшиеся в 2014 году, породили десятки добровольческих националистических военных батальонов, некоторые из которых отличались большой жестокостью. По оценке экспертов, в самый горячий период военных действий на Донбассе в период с 2014 по 2015 год действовало около шестидесяти батальонов. Часть из них пополнялись молодыми людьми, исповедующими праворадикальные идеи. Наиболее крупные из них — «Азов», «Правый сектор», «Айдар», «Днепр-1», «Днепр-2» (каждый является экстремистским и запрещен в России), а также «Донбасс» отличались особой жестокостью и насчитывали до нескольких тысяч бойцов. Так, в частности, усилился батальон «Азов», который по численности вырос до размеров полка — более 2 тысяч человек. Более осведомленные эксперты уверены, что по состоянию на февраль 2022 года в Мариуполе штат нацбата вырос до 7-8 тысяч личного состава. Усиление подразделений территориальной обороны по данным российских военных активно происходит и сейчас. Кроме заметных националистических формирований на Украине с 2014 года появлялись (а позже ликвидировались) менее заметные и малочисленные. Не все они исповедовали националистические идеи, но были готовы с оружием в руках отстаивать государственную идеологию, транслируя агрессию на Донецк и Луганск, которые потребовали независимость. Кроме того, в разгар боев на Донбассе на Украину хлынули и толпы наемников, сформировавших собственные добровольческие отряды. После заключения Минских соглашений в ЛДНР пришло временное перемирие, а властям Украины пришлось встраивать сомнительной репутации формирования, напичканные оружием, в существующую систему, формируя тем самым новую украинскую армию. В 2016 году на Украине произошли процессы, отдаленно напоминающие те, что имели место в Российской империи на стыке XIX—XX веков, считает политолог и основатель «Общественного движения «Битва за Донбасс» Алексей Живов. «Когда в Российской империи случился один из первых студенческих бунтов во времена Александра III, чиновники не нашли ничего лучше, чем отправить взбунтовавшихся студентов в армию и разослать по всей империи. Так революционные идеи, которые были распространены лишь среди московской интеллигенции, расползлись по всей армии. Затем спустя десятки лет мы все знаем, во что это вылилось. На Украине после 2014 года произошла схожая история. Во время войны на Донбассе в стране были сформированы отдельные батальоны — «Правый сектор», «Айдар», «Донбасс», «Азов» и несколько десятков других, которые состояли исключительно из экстремистов, нацистов, преступников, исповедующих исключительно праворадикальную идеологию. Но после 2014 года в результате структурных реформ большая часть этих батальонов была расформирована, а люди, которые составляли их идейное зерно, были рассредоточены по всей армии в качестве военных политруков, задав всей армии неонацистские установки. Сейчас мы видим, что это дало свои всходы», — отмечает Живов. В ходе реформирования нацбатальонов часть из них примыкали к военным силам Украины, Министерству внутренних дел и Национальной гвардии Украины. Так, ряды ВСУ пополнили служащие батальонов «Айдар», «Днепр-2», «Кривбасс», «Донбасс-Украина» и многие другие. Скандальный «Азов» наряду с батальоном «Донбасс» пополнили ряды Национальной гвардии Украины вместе с некоторыми другими не столь известными формированиями. Структуры МВД пополнили «Винница», «Днепр-1», «Шахтерск», «Кривбасс», «Торнадо» и ряд других. Эксперты подчеркивают, что такое встраивание националистических батальонов в систему дало синергический эффект. С одной стороны — все кто желал воевать, получили довольствие от государства, постоянное снабжение оружием и необходимое обучение. Причем к обучению того же «Азова» и ряда других формирований приложили руку инструкторы из НАТО, планомерно подготавливая их к противостоянию с республиками Донбасса и Россией. С другой стороны распределение людей с неонацистскими установками по официальными силовым структурам Украины фактически заразило их же националистическими идеями. «Нацбатальоны распределили по официальным силовым структурам Украины, распылили, заразив всю армию идеями радикального украинского нацизма. Фактически они натянули эти идеи на всю украинскую армию. Характерен пример Мариуполя, где большинство морпехов, убитых и плененных в процессе боевых действий, придерживались националистических взглядов судя по тем предметам, которые были найдены при них или изъяты. При этом морпехи — отдельное формирование в украинской армии, не имевшее никакого отношения к тому же «Азову». Однако на уровне субкультуры практически все элитные части ВСУ заражены неонацизмом. Особенно те, кто служил достаточно долго, чтобы вступить в контакт с различными неонацистскими группами в различных частях ВСУ», — подчеркивает Живов. При этом, несмотря на встраивание в официальные структуры, крупнейшие националистические батальоны продолжали выделяться на фоне остальных, нося отличительные нашивки и даже зачастую базируясь отдельно от основных частей армии и национальной гвардии. Так, у того же «Азова» была собственная база под Мариуполем, которую недавно разгромила армия ДНР. Эксперты подчеркивают, что армиям союзников, несмотря на успех в Мариуполе, предстоит еще достаточно тяжелые сражения с неонацистами, которых собой олицетворяет практически все вооруженные силы Украины. «Важно понимать, что даже батальон „Азов“, который изолирован на „Азовстали“ это не весь „Азов“. За прошедшие годы батальон существенно разросся и пустил корни по стране. В него было включено огромное количество праворадикалов со всей Украины. Например, в Харькове сейчас основу обороны города составляет тот же „Азов“. Там они используют точно такие де методы как в Мариуполе — берут в заложники мирное население, ставят военную технику посреди живых кварталов, укрываются в верхних этажах зданий, когда внизу живут люди. Так или иначе, в какой бы батальон или тактическую группу мы не ткнулись, там обнаружится какое-то количество националистов. Поэтому, к сожалению, мы будем сталкиваться с проявлениями украинского неонацизма на протяжении всей спецоперации, потому что неонацистский дискурс, так или иначе, разошелся по всей армии», — уточняет Живов.