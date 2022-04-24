Экс-сотрудник «Азовстали» показал, где прячутся националисты

Националисты могут передвигаться по системе подземных тоннелей предприятия Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Боевики националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в России) находятся в цехах, где проще всего спрятаться от российских военных. Об этом рассказал бывший начальник смены по оборудованию в конверторном и толстолистовом цехах завода «Азовсталь» в Мариуполе Александр Чуприн.

«Подземный тоннель пешеходный под толстолистовым цехом проходит, прямо под ним выход идет внутрь цеха, два выхода — в самом ТЛЦ. Если цех горячий, то присутствует система мощного водоснабжения для охлаждения оборудования и металла, и тогда обязательно там присутствуют железобетонные мощные отстойники», — показал он на карте журналистам «Известий».

Отмечается также, что в горячих цехах завода можно переждать сильные удары тяжелой артиллерии. Передвигаться внутри «Азовстали» боевики могут по системе подземных тоннелей.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация и помощь жителям Донбасса, страдающим от обстрелов ВСУ и националистов. Российские войска окружили членов полка «Азов» на территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе. На момент окружения более двух тысяч боевиков забаррикадировались на предприятии, и несмотря на предложение Минобороны РФ сложить оружие и сдаться, но никто не вышел к российским военнослужащим. В итоге было принято решение разбомбить завод, однако президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм предприятия, чтобы не рисковать жизнью российских солдат. На данный момент боевики полностью заблокированы на территории «Азовстали» и не могут вылезти наружу. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что у украинских властей нет возможности разблокировать Мариуполь.

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