23 апреля 2022
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21 апреля 2022

Власти ЯНАО потратят 250 миллионов на школу и парк

© Служба новостей «URA.RU»
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ВУЗы, виды города. Пермь, вшэ, высшая школа экономики, виды города пермь
Школу в ЯНАО отремонтируют за 200 миллионов (архивное фото) Фото:

МКУ «Комитет по строительству и архитектуре пуровского района» объявило два тендера на облагораживание объектов в Тарко-Сале. Всего планируется потратить 260 миллионов рублей, сообщается на платформе госзакупок.

«Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: СОШ №2 — 195,6 миллионов рублей», — говорится на сайте РТС-тендер. На парк «Прибрежный» власти потратят еще 58 миллионов.

Планируется, что определить исполнителя госконтрактов удастся в мае. Сдать работы требуется в ноябре текущего года.

Ранее URA.RU рассказывало о недобросовестных подрядчиках в Тарко-Сале. Так, в детском саду, который строило ООО специализированный застройщик «Гор-Строй», нашли дефекты.

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МКУ «Комитет по строительству и архитектуре пуровского района» объявило два тендера на облагораживание объектов в Тарко-Сале. Всего планируется потратить 260 миллионов рублей, сообщается на платформе госзакупок. «Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: СОШ №2 — 195,6 миллионов рублей», — говорится на сайте РТС-тендер. На парк «Прибрежный» власти потратят еще 58 миллионов. Планируется, что определить исполнителя госконтрактов удастся в мае. Сдать работы требуется в ноябре текущего года. Ранее URA.RU рассказывало о недобросовестных подрядчиках в Тарко-Сале. Так, в детском саду, который строило ООО специализированный застройщик «Гор-Строй», нашли дефекты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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