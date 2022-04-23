Власти ЯНАО потратят 250 миллионов на школу и парк

Школу в ЯНАО отремонтируют за 200 миллионов (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

МКУ «Комитет по строительству и архитектуре пуровского района» объявило два тендера на облагораживание объектов в Тарко-Сале. Всего планируется потратить 260 миллионов рублей, сообщается на платформе госзакупок.

«Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: СОШ №2 — 195,6 миллионов рублей», — говорится на сайте РТС-тендер. На парк «Прибрежный» власти потратят еще 58 миллионов.

Планируется, что определить исполнителя госконтрактов удастся в мае. Сдать работы требуется в ноябре текущего года.

Ранее URA.RU рассказывало о недобросовестных подрядчиках в Тарко-Сале. Так, в детском саду, который строило ООО специализированный застройщик «Гор-Строй», нашли дефекты.