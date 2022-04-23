СК расследует инцидент на фаер-шоу в Миассе, где ранили зрителя

Следственное управление СКР по Челябинской области начало проверку по факту инцидента, произошедшего на фаер-шоу в Миассе. Во время выступления горящая покрышка, которую раскручивал местный житель, отлетела в зрителей. Одна из женщин получила ожоги.
«С учетом обстоятельств произошедшего и повышенным резонансом … инициирована передача материалов из органов МВД [в СУ СК] для проведения процессуальной проверки», — говорится в сообщении регионального следственного управления. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.
Пострадавшей женщине оказана необходимая помощь в больнице. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в СУ СКР по региону.
Ход проверки находится на контроле в прокуратуре Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
Как ранее сообщало URA.RU, в ночь на 24 апреля Миассе во время фаер-шоу горящая покрышка попала в зрителей. Пострадала женщина. Судя по видеозаписи, выложенной в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте», мужчина крутил горящее колесо, которое сорвалось и улетело в зрителей. Виновник инцидента скрылся.
Следственное управление СКР по Челябинской области начало проверку по факту инцидента, произошедшего на фаер-шоу в Миассе. Во время выступления горящая покрышка, которую раскручивал местный житель, отлетела в зрителей. Одна из женщин получила ожоги. «С учетом обстоятельств произошедшего и повышенным резонансом … инициирована передача материалов из органов МВД [в СУ СК] для проведения процессуальной проверки», — говорится в сообщении регионального следственного управления. Информация опубликована на официальном сайте ведомства. Пострадавшей женщине оказана необходимая помощь в больнице. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в СУ СКР по региону. Ход проверки находится на контроле в прокуратуре Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Как ранее сообщало URA.RU, в ночь на 24 апреля Миассе во время фаер-шоу горящая покрышка попала в зрителей. Пострадала женщина. Судя по видеозаписи, выложенной в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте», мужчина крутил горящее колесо, которое сорвалось и улетело в зрителей. Виновник инцидента скрылся.