В белгородское село прилетел снаряд со стороны Украины

24 апреля 2022 в 19:53 Размер текста - 17 +

По информации главы района, в селе упал один снаряд Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Снаряд, прилетевший с территории Украины, разорвался в селе Отрадном под Белгородом. Об этом заявил глава Белгородского района Владимир Перцев. «Уважаемые жители Белгородского района! Информирую вас о происшествии в селе Отрадное. К сожалению, был прилет снаряда со стороны Украины, в поле. Это был один снаряд. Повреждений зданий, а тем более пострадавших нет», — написал Перцев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что ситуация в селе спокойная. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По заявлению президента РФ Владимира Путина, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса от действий националистов и геноцида со стороны киевского режима. В ходе спецоперации со стороны Украины неоднократно обстреливались приграничные российские территории. Так, накануне ВСУ атаковали из минометов пограничный пункт в Глушковском районе Курской области. 14 апреля обстрелу подверглись села Сподарюшино и Безымено в Белгородской области. Пострадавших среди местных жителей нет, население временно эвакуировали. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Снаряд, прилетевший с территории Украины, разорвался в селе Отрадном под Белгородом. Об этом заявил глава Белгородского района Владимир Перцев. «Уважаемые жители Белгородского района! Информирую вас о происшествии в селе Отрадное. К сожалению, был прилет снаряда со стороны Украины, в поле. Это был один снаряд. Повреждений зданий, а тем более пострадавших нет», — написал Перцев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что ситуация в селе спокойная. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По заявлению президента РФ Владимира Путина, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса от действий националистов и геноцида со стороны киевского режима. В ходе спецоперации со стороны Украины неоднократно обстреливались приграничные российские территории. Так, накануне ВСУ атаковали из минометов пограничный пункт в Глушковском районе Курской области. 14 апреля обстрелу подверглись села Сподарюшино и Безымено в Белгородской области. Пострадавших среди местных жителей нет, население временно эвакуировали.