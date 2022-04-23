23 апреля 2022

В екатеринбургском поселке вспыхнул крупный пожар

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Пожар под Рефтинским. Свердловская область, лесной пожар, пал, горящая трава
В Горном Щите загорелась трава Фото:

В поселке «Совушки» Чкаловского района Екатеринбурга загорелось поле с сухой травой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

«По оперативной информации на площади 5 Га горит сухая трава и растительность. Пожарно-спасательные подразделения принимают меры по недопущению распространения огня на жилой сектор», — сообщается в telegram-канале регионального МЧС.

Возгорание началось днем, сейчас на месте работают несколько спасательных бригад. Из-за ветра пожар стал быстро распространяться. Огонь подбирается близко к таунхаусам, местные жители опасаются, что пламя дойдет до их домов. В поселке сейчас сильное задымление.

Напомним, что URA.RU сообщало о пожарах в Свердловской области. Сейчас в регионе введен особый противопожарный режим.

Пожарные тушат траву

Сотрудники МЧС прибыли на пожар

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В поселке «Совушки» Чкаловского района Екатеринбурга загорелось поле с сухой травой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области. «По оперативной информации на площади 5 Га горит сухая трава и растительность. Пожарно-спасательные подразделения принимают меры по недопущению распространения огня на жилой сектор», — сообщается в telegram-канале регионального МЧС. Возгорание началось днем, сейчас на месте работают несколько спасательных бригад. Из-за ветра пожар стал быстро распространяться. Огонь подбирается близко к таунхаусам, местные жители опасаются, что пламя дойдет до их домов. В поселке сейчас сильное задымление. Напомним, что URA.RU сообщало о пожарах в Свердловской области. Сейчас в регионе введен особый противопожарный режим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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