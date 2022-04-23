В екатеринбургском поселке вспыхнул крупный пожар

В Горном Щите загорелась трава Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке «Совушки» Чкаловского района Екатеринбурга загорелось поле с сухой травой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

«По оперативной информации на площади 5 Га горит сухая трава и растительность. Пожарно-спасательные подразделения принимают меры по недопущению распространения огня на жилой сектор», — сообщается в telegram-канале регионального МЧС.

Возгорание началось днем, сейчас на месте работают несколько спасательных бригад. Из-за ветра пожар стал быстро распространяться. Огонь подбирается близко к таунхаусам, местные жители опасаются, что пламя дойдет до их домов. В поселке сейчас сильное задымление.

Напомним, что URA.RU сообщало о пожарах в Свердловской области. Сейчас в регионе введен особый противопожарный режим.

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