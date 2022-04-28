Врач Зайцев предупредил об опасности грязных кондиционеров

28 апреля 2022 в 09:06 Размер текста - 17 +

Кондиционеры требуют ухода, чтобы не стать опасными для здоровья человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При работе не очищенного кондиционера в комнате разлетаются микроклещи, которые попадают в организм человека и становятся причиной ряда легочных и лор-заболеваний. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Существуют микроклещи, которые невозможно увидеть глазом. Эти клещи имеют свойство подсыхать и засыпать. Они не умирают и не погибают. И как только для них возникает благоприятная среда, то есть, среда прохладная и влажная, они тут же оживают, когда кондиционер начинает работать. Это потоком воздуха все выдувается в комнату. Чем человек ближе сидит к кондиционеру, тем хуже», — сказал Владимир Зайцев. Кандидат медицинских наук также перечислил болезни, которые провоцируют микроклещи. «Микроклещ попадает в полость носа человека и оседает на задней стенке глотки. Он снижает иммунитет, попадает на небные миндалины, провоцирует обострение хронического тонзиллита. Он также попадает в бронхолегочную систему и дальше чем место слабее, тем выше вероятность, что оно пострадает. Это будет либо пневмония, трахеит, бронхит, вспышка бронхиальной астмы или хронического бронхита, тонзилофарингит, фаренголарингит, когда воспалена задняя стенка глотки и гортань и человек теряет голос, либо затяжной риносинусит», — уточнил врач. По словам отоларинголога, чтобы предупредить подобные последствия, достаточно будет своевременно очищать внутренний блок кондиционера. «Мы квартиру же приводим в порядок весной. Зимние вещи убираем в шкаф, обувь, наводим генеральную уборку, окна моем. Вместе с мытьем окон важно промыть все фильтры, которые снимаются у кондиционера и побрызгать антисептиками на водной основе. Это мирамистин, хлоргексидин. Этого вполне достаточно. В этом случае микрофлора погибает и не вызывает опасность для организма человека», — заключил Владимир Зайцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

При работе не очищенного кондиционера в комнате разлетаются микроклещи, которые попадают в организм человека и становятся причиной ряда легочных и лор-заболеваний. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Существуют микроклещи, которые невозможно увидеть глазом. Эти клещи имеют свойство подсыхать и засыпать. Они не умирают и не погибают. И как только для них возникает благоприятная среда, то есть, среда прохладная и влажная, они тут же оживают, когда кондиционер начинает работать. Это потоком воздуха все выдувается в комнату. Чем человек ближе сидит к кондиционеру, тем хуже», — сказал Владимир Зайцев. Кандидат медицинских наук также перечислил болезни, которые провоцируют микроклещи. «Микроклещ попадает в полость носа человека и оседает на задней стенке глотки. Он снижает иммунитет, попадает на небные миндалины, провоцирует обострение хронического тонзиллита. Он также попадает в бронхолегочную систему и дальше чем место слабее, тем выше вероятность, что оно пострадает. Это будет либо пневмония, трахеит, бронхит, вспышка бронхиальной астмы или хронического бронхита, тонзилофарингит, фаренголарингит, когда воспалена задняя стенка глотки и гортань и человек теряет голос, либо затяжной риносинусит», — уточнил врач. По словам отоларинголога, чтобы предупредить подобные последствия, достаточно будет своевременно очищать внутренний блок кондиционера. «Мы квартиру же приводим в порядок весной. Зимние вещи убираем в шкаф, обувь, наводим генеральную уборку, окна моем. Вместе с мытьем окон важно промыть все фильтры, которые снимаются у кондиционера и побрызгать антисептиками на водной основе. Это мирамистин, хлоргексидин. Этого вполне достаточно. В этом случае микрофлора погибает и не вызывает опасность для организма человека», — заключил Владимир Зайцев.