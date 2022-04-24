Генконсул России в Нью-Йорке заявил о блокировке счетов и угрозах

Российские дипломаты в США испытывают трудности с зарплатой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Bank оf America заблокировал средства генконсульства России в Нью-Йорке. Сейчас дипмиссия вынуждена расходовать запас наличных средств. Кроме того, дипломатам постоянно поступают угрозы в связи со спецоперацией РФ на Украине, рассказал и. о. генконсула Вячеслав Славкин.

По словам дипломата, счета заморожены с 16 марта. «Мы не можем платить за бензин и за страховки, за элементарные вещи, необходимые для функционирования генконсульства. Есть ограничения по выплате зарплат сотрудникам», — рассказал Славкин в интервью РИА «Новости».

На оплату нужд консульства расходуются деньги из наличного запаса, а также те деньги, которые граждане платят за консульские услуги. Почти все траты работников консульства, за исключением оплаты мобильной связи и коммунальных услуг, пришлось ограничить.

Славкин рассказал, что генконсульство РФ в Нью-Йорке из-за спецоперации на Украине угрожали забросать коктейлями Молотова. Также поступали сообщения о минировании, которые оказались ложными. «Мы ежедневно получаем угрозы по электронной почте и телефонные звонки с угрозами», — сообщил дипломат.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля по указанию президента России Владимира Путина. Ее основная цель, сообщал глава РФ, — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. На фоне спецоперации страны Европы, США, Япония, Канада и ряд других государств ввели масштабные санкции против России.

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