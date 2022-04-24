24 апреля 2022

Макрон: в ближайшие несколько лет во Франции будет неспокойно

© Служба новостей «URA.RU»
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Макрон Эммануэль, макрон эммануэль
Эммануэль Макрон верит, что грядущие изменения войдут в историю Франции Фото:

Переизбравшийся президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, чего ожидать от его второго президентского срока. По его словам, ближайшие пять лет будут неспокойными для страны.

«Предстоящие годы не будут спокойными», — заявил Эммануэль Макрон, выступая перед французами. Однако он добавил, что ближайшие несколько лет, в которые он будет управлять страной, «войдут в историю» для будущих поколений.

Ранее сообщалось, что были опубликованы предварительные результаты президентских выборов во Франции. Согласно им, Макрон набрал 57,6% голосов, Ле Пен — 42,4%. По словам российского сенатора Владимира Джабарова, результаты показали, что значительная часть французов выступает против ЕС и НАТО. После объявления результатов несогласные французы начали устраивать акции протеста.

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Переизбравшийся президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, чего ожидать от его второго президентского срока. По его словам, ближайшие пять лет будут неспокойными для страны. «Предстоящие годы не будут спокойными», — заявил Эммануэль Макрон, выступая перед французами. Однако он добавил, что ближайшие несколько лет, в которые он будет управлять страной, «войдут в историю» для будущих поколений. Ранее сообщалось, что были опубликованы предварительные результаты президентских выборов во Франции. Согласно им, Макрон набрал 57,6% голосов, Ле Пен — 42,4%. По словам российского сенатора Владимира Джабарова, результаты показали, что значительная часть французов выступает против ЕС и НАТО. После объявления результатов несогласные французы начали устраивать акции протеста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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