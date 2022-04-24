Макрон: в ближайшие несколько лет во Франции будет неспокойно

25 апреля 2022 в 01:53 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон верит, что грядущие изменения войдут в историю Франции Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram Переизбравшийся президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, чего ожидать от его второго президентского срока. По его словам, ближайшие пять лет будут неспокойными для страны. «Предстоящие годы не будут спокойными», — заявил Эммануэль Макрон, выступая перед французами. Однако он добавил, что ближайшие несколько лет, в которые он будет управлять страной, «войдут в историю» для будущих поколений. Ранее сообщалось, что были опубликованы предварительные результаты президентских выборов во Франции. Согласно им, Макрон набрал 57,6% голосов, Ле Пен — 42,4%. По словам российского сенатора Владимира Джабарова, результаты показали, что значительная часть французов выступает против ЕС и НАТО. После объявления результатов несогласные французы начали устраивать акции протеста. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Переизбравшийся президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, чего ожидать от его второго президентского срока. По его словам, ближайшие пять лет будут неспокойными для страны. «Предстоящие годы не будут спокойными», — заявил Эммануэль Макрон, выступая перед французами. Однако он добавил, что ближайшие несколько лет, в которые он будет управлять страной, «войдут в историю» для будущих поколений. Ранее сообщалось, что были опубликованы предварительные результаты президентских выборов во Франции. Согласно им, Макрон набрал 57,6% голосов, Ле Пен — 42,4%. По словам российского сенатора Владимира Джабарова, результаты показали, что значительная часть французов выступает против ЕС и НАТО. После объявления результатов несогласные французы начали устраивать акции протеста.