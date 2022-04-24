Сенатор РФ раскрыл смысл результатов выборов во Франции

24 апреля 2022 в 23:56 Размер текста - 17 +

Значительная часть французов поддержал политику Ле Пен, противоречащую западной, заявил Владимир Джабаров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предварительные результаты выборов президента во Франции показали, что значительная часть граждан выступает против политики Европейского союза и Североатлантического альянса. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Выборы показали и определенный успех [лидера партии „Национальное объединение“] Марин Ле Пен. Значительная часть французов недовольна политикой Евросоюза и НАТО», — цитирует Владимира Джабарова РИА «Новости». Он добавил, что победа действующего президента Франции Эммануэля Макрона была ожидаемой. Ранее сообщалось, что были опубликованы предварительные результаты президентских выборов во Франции. Согласно им, Макрон набрал 57,6% голосов, Ле Пен — 42,4%. Глава «Национального объединения» обещала, что выведет Францию из НАТО, как только станет президентом. Также она заявляла, что намерена реформировать Евросоюз. Кроме того, Марин Ле Пен говорила, что считает Крым территорией России, что противоречит политике Запада. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Предварительные результаты выборов президента во Франции показали, что значительная часть граждан выступает против политики Европейского союза и Североатлантического альянса. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Выборы показали и определенный успех [лидера партии „Национальное объединение“] Марин Ле Пен. Значительная часть французов недовольна политикой Евросоюза и НАТО», — цитирует Владимира Джабарова РИА «Новости». Он добавил, что победа действующего президента Франции Эммануэля Макрона была ожидаемой. Ранее сообщалось, что были опубликованы предварительные результаты президентских выборов во Франции. Согласно им, Макрон набрал 57,6% голосов, Ле Пен — 42,4%. Глава «Национального объединения» обещала, что выведет Францию из НАТО, как только станет президентом. Также она заявляла, что намерена реформировать Евросоюз. Кроме того, Марин Ле Пен говорила, что считает Крым территорией России, что противоречит политике Запада.