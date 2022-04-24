Во Франции начались протесты из-за победы Макрона на выборах

25 апреля 2022 в 00:33 Размер текста - 17 +

Французы протестуют из-за результатов президентских выборов Фото: Анна Майорова © URA.RU Французы начали выходить на демонстрации в знак недовольства результатами президентских выборов, согласно которым Эммануэль Макрон был переизбран на второй срок. Об этом сообщает французский telegram-канал Quoi2news. В Тулузе, Ренне, Страсбурге и Париже вспыхнули беспорядки, сообщают авторы канала. Демонстранты призывают пересмотреть результаты президентских выборов, отказываясь соглашаться с победой Эммануэля Макрона. Также отмечается, что полиция применяет против недовольных французов слезоточивый газ и дубинки. Ранее сообщалось, что были опубликованы предварительные результаты президентских выборов во Франции. Согласно им, Макрон набрал 57,6% голосов, Ле Пен — 42,4%. По словам российского сенатора Владимира Джабарова, результаты показали, что значительная часть французов выступает против ЕС и НАТО. Глава «Национального объединения» обещала, что выведет Францию из НАТО, как только станет президентом. Также она заявляла, что намерена реформировать Евросоюз. Кроме того, Марин Ле Пен говорила, что считает Крым территорией России, что противоречит политике Запада. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Французы начали выходить на демонстрации в знак недовольства результатами президентских выборов, согласно которым Эммануэль Макрон был переизбран на второй срок. Об этом сообщает французский telegram-канал Quoi2news. В Тулузе, Ренне, Страсбурге и Париже вспыхнули беспорядки, сообщают авторы канала. Демонстранты призывают пересмотреть результаты президентских выборов, отказываясь соглашаться с победой Эммануэля Макрона. Также отмечается, что полиция применяет против недовольных французов слезоточивый газ и дубинки. Ранее сообщалось, что были опубликованы предварительные результаты президентских выборов во Франции. Согласно им, Макрон набрал 57,6% голосов, Ле Пен — 42,4%. По словам российского сенатора Владимира Джабарова, результаты показали, что значительная часть французов выступает против ЕС и НАТО. Глава «Национального объединения» обещала, что выведет Францию из НАТО, как только станет президентом. Также она заявляла, что намерена реформировать Евросоюз. Кроме того, Марин Ле Пен говорила, что считает Крым территорией России, что противоречит политике Запада.