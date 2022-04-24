СМИ опубликовали предварительные результаты выборов во Франции

По предварительным данным, Эммануэль Макрон набрал 57,6% голосов
Французские СМИ, ссылаясь на первые данные с избирательных участков, сообщили предварительные результаты второго тура выборов президента во Франции. По их данным, лидирует Эммануэль Макрон.
Предварительно действующий президент Франции Эммануэль Макрон набрал 57,6% голосов, сообщают французские СМИ, передает ТАСС. Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 42,4% голосов избирателей.
Ранее сообщалось, что, по данным экзит-полов, Макрон лидирует во втором туре выборов. Первый тур прошел 10 апреля, по результатам которого, Макрон опередил Ле Пен менее чем на 1% голосов. Президент Франции будет избран на пять лет.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на