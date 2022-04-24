СМИ опубликовали предварительные результаты выборов во Франции

24 апреля 2022 в 23:17 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, Эммануэль Макрон набрал 57,6% голосов Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram Французские СМИ, ссылаясь на первые данные с избирательных участков, сообщили предварительные результаты второго тура выборов президента во Франции. По их данным, лидирует Эммануэль Макрон. Предварительно действующий президент Франции Эммануэль Макрон набрал 57,6% голосов, сообщают французские СМИ, передает ТАСС. Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 42,4% голосов избирателей. Ранее сообщалось, что, по данным экзит-полов, Макрон лидирует во втором туре выборов. Первый тур прошел 10 апреля, по результатам которого, Макрон опередил Ле Пен менее чем на 1% голосов. Президент Франции будет избран на пять лет. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Французские СМИ, ссылаясь на первые данные с избирательных участков, сообщили предварительные результаты второго тура выборов президента во Франции. По их данным, лидирует Эммануэль Макрон. Предварительно действующий президент Франции Эммануэль Макрон набрал 57,6% голосов, сообщают французские СМИ, передает ТАСС. Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 42,4% голосов избирателей. Ранее сообщалось, что, по данным экзит-полов, Макрон лидирует во втором туре выборов. Первый тур прошел 10 апреля, по результатам которого, Макрон опередил Ле Пен менее чем на 1% голосов. Президент Франции будет избран на пять лет.