СМИ опубликовали предварительные результаты выборов во Франции

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Макрон Эммануэль, макрон эммануэль
По предварительным данным, Эммануэль Макрон набрал 57,6% голосов Фото:

Французские СМИ, ссылаясь на первые данные с избирательных участков, сообщили предварительные результаты второго тура выборов президента во Франции. По их данным, лидирует Эммануэль Макрон.

Предварительно действующий президент Франции Эммануэль Макрон набрал 57,6% голосов, сообщают французские СМИ, передает ТАСС. Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 42,4% голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что, по данным экзит-полов, Макрон лидирует во втором туре выборов. Первый тур прошел 10 апреля, по результатам которого, Макрон опередил Ле Пен менее чем на 1% голосов. Президент Франции будет избран на пять лет.

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Французские СМИ, ссылаясь на первые данные с избирательных участков, сообщили предварительные результаты второго тура выборов президента во Франции. По их данным, лидирует Эммануэль Макрон. Предварительно действующий президент Франции Эммануэль Макрон набрал 57,6% голосов, сообщают французские СМИ, передает ТАСС. Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 42,4% голосов избирателей. Ранее сообщалось, что, по данным экзит-полов, Макрон лидирует во втором туре выборов. Первый тур прошел 10 апреля, по результатам которого, Макрон опередил Ле Пен менее чем на 1% голосов. Президент Франции будет избран на пять лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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