За первые два месяца 2022 года из Курганской области иммигрировало больше 900 человек. Отток оказался на 63% больше, чем в 2021 году. Данные опубликованы на сайте Свердловскстата.
«За первые два месяца в Курган прибыло 3131 человек, а уехало из региона 4037. Отток населения составил 906 человек. Это почти 70 человек на 10 тысяч населения», — говорится документе «Общие итоги миграции населения по Курганской области за январь—февраль 2022 года» опубликованные на сайте Свердловскстата.
По данным Свердловскстата за 2021 год 3053 человека прибыли в Курганскую область, а уехали 3620 жителей, отток за прошлый год 567 человек. На начало 2022 года Курганскую область покинуло на 339 человек больше, чем в прошлом году.
Ранее URA.RU писало, что население Курганской области за январь 2022 года сократилось на 416 человек за счет миграции. Отток оказался почти в два раза выше, чем за аналогичный период 2021 года.
За январь—февраль 2022 года из Курганской область уехало 906 человек
За первые два месяца 2022 года из Курганской области иммигрировало больше 900 человек. Отток оказался на 63% больше, чем в 2021 году. Данные опубликованы на сайте Свердловскстата. «За первые два месяца в Курган прибыло 3131 человек, а уехало из региона 4037. Отток населения составил 906 человек. Это почти 70 человек на 10 тысяч населения», — говорится документе «Общие итоги миграции населения по Курганской области за январь—февраль 2022 года» опубликованные на сайте Свердловскстата. По данным Свердловскстата за 2021 год 3053 человека прибыли в Курганскую область, а уехали 3620 жителей, отток за прошлый год 567 человек. На начало 2022 года Курганскую область покинуло на 339 человек больше, чем в прошлом году. Ранее URA.RU писало, что население Курганской области за январь 2022 года сократилось на 416 человек за счет миграции. Отток оказался почти в два раза выше, чем за аналогичный период 2021 года.