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За два месяца из Кургана уехало больше 900 человек. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ледового городка на площади Ленина. Курган, логотип, я люблю курган, логотип курган
За два месяца 2022 года из Курганской области уехало 906 человек Фото:

За первые два месяца 2022 года из Курганской области иммигрировало больше 900 человек. Отток оказался на 63% больше, чем в 2021 году. Данные опубликованы на сайте Свердловскстата.

«За первые два месяца в Курган прибыло 3131 человек, а уехало из региона 4037. Отток населения составил 906 человек. Это почти 70 человек на 10 тысяч населения», — говорится документе «Общие итоги миграции населения по Курганской области за январь—февраль 2022 года» опубликованные на сайте Свердловскстата.

По данным Свердловскстата за 2021 год 3053 человека прибыли в Курганскую область, а уехали 3620 жителей, отток за прошлый год 567 человек. На начало 2022 года Курганскую область покинуло на 339 человек больше, чем в прошлом году.

Ранее URA.RU писало, что население Курганской области за январь 2022 года сократилось на 416 человек за счет миграции. Отток оказался почти в два раза выше, чем за аналогичный период 2021 года.

За январь—февраль 2022 года из Курганской область уехало 906 человек

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За первые два месяца 2022 года из Курганской области иммигрировало больше 900 человек. Отток оказался на 63% больше, чем в 2021 году. Данные опубликованы на сайте Свердловскстата. «За первые два месяца в Курган прибыло 3131 человек, а уехало из региона 4037. Отток населения составил 906 человек. Это почти 70 человек на 10 тысяч населения», — говорится документе «Общие итоги миграции населения по Курганской области за январь—февраль 2022 года» опубликованные на сайте Свердловскстата. По данным Свердловскстата за 2021 год 3053 человека прибыли в Курганскую область, а уехали 3620 жителей, отток за прошлый год 567 человек. На начало 2022 года Курганскую область покинуло на 339 человек больше, чем в прошлом году. Ранее URA.RU писало, что население Курганской области за январь 2022 года сократилось на 416 человек за счет миграции. Отток оказался почти в два раза выше, чем за аналогичный период 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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