За два месяца 2022 года из Курганской области уехало 906 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За первые два месяца 2022 года из Курганской области иммигрировало больше 900 человек. Отток оказался на 63% больше, чем в 2021 году. Данные опубликованы на сайте Свердловскстата.

«За первые два месяца в Курган прибыло 3131 человек, а уехало из региона 4037. Отток населения составил 906 человек. Это почти 70 человек на 10 тысяч населения», — говорится документе «Общие итоги миграции населения по Курганской области за январь—февраль 2022 года» опубликованные на сайте Свердловскстата.

По данным Свердловскстата за 2021 год 3053 человека прибыли в Курганскую область, а уехали 3620 жителей, отток за прошлый год 567 человек. На начало 2022 года Курганскую область покинуло на 339 человек больше, чем в прошлом году.

Ранее URA.RU писало, что население Курганской области за январь 2022 года сократилось на 416 человек за счет миграции. Отток оказался почти в два раза выше, чем за аналогичный период 2021 года.

За январь—февраль 2022 года из Курганской область уехало 906 человек Скиншот: сайт Свердловскстата