В ЯНАО алиментщик оплатил долг после введения ограничений на авто

С должника взыскали 370 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) судебные приставы взыскали с должника по алиментам 370 тысяч рублей. На его автомобиль ввели запрет регистрационных действий, сообщили в пресс-службе окружного УФССП.

«В отношении должника было вынесено постановление о запрете на действия по регистрации автомобиля, что и стало причиной явиться с повинной на прием к судебному приставу-исполнителю. В результате принятых мер отец-неплательщик погасил задолженность перед своим ребенком», — пояснили в ведомстве.

Мужчина ежемесячно должен был выплачивать 25% из своего дохода. Длительное время он уклонялся от исполнения решения суда.

Ранее URA.RU писало, что в Салехарде суд приговорил лишенную родительских прав женщину к 10 суткам ареста за неуплату алиментов. Она задолжала более двух миллионов рублей.