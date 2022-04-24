24 апреля 2022
23 апреля 2022
22 апреля 2022

В ЯНАО алиментщик оплатил долг после введения ограничений на авто

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, коррупция, экономика, ипотека, конверт, вклады, банкнота, капиталовложение, инвестиции, деньги в конверте, деньги, наличные, купюра, курс рубля, рубли, пачка денег, взятка, подкуп, задолженность, черный нал, вклад, первый взнос
С должника взыскали 370 тысяч рублей Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) судебные приставы взыскали с должника по алиментам 370 тысяч рублей. На его автомобиль ввели запрет регистрационных действий, сообщили в пресс-службе окружного УФССП.

«В отношении должника было вынесено постановление о запрете на действия по регистрации автомобиля, что и стало причиной явиться с повинной на прием к судебному приставу-исполнителю. В результате принятых мер отец-неплательщик погасил задолженность перед своим ребенком», — пояснили в ведомстве.

Мужчина ежемесячно должен был выплачивать 25% из своего дохода. Длительное время он уклонялся от исполнения решения суда.

Ранее URA.RU писало, что в Салехарде суд приговорил лишенную родительских прав женщину к 10 суткам ареста за неуплату алиментов. Она задолжала более двух миллионов рублей.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей».

В Ноябрьске (ЯНАО) судебные приставы взыскали с должника по алиментам 370 тысяч рублей. На его автомобиль ввели запрет регистрационных действий, сообщили в пресс-службе окружного УФССП. «В отношении должника было вынесено постановление о запрете на действия по регистрации автомобиля, что и стало причиной явиться с повинной на прием к судебному приставу-исполнителю. В результате принятых мер отец-неплательщик погасил задолженность перед своим ребенком», — пояснили в ведомстве. Мужчина ежемесячно должен был выплачивать 25% из своего дохода. Длительное время он уклонялся от исполнения решения суда. Ранее URA.RU писало, что в Салехарде суд приговорил лишенную родительских прав женщину к 10 суткам ареста за неуплату алиментов. Она задолжала более двух миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...