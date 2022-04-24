Во Франции объявили официальные итоги выборов президента

Эммануэль Макрон победил на выборах во Франции после подсчета 100% голосовФото: Официальный сайт Президента РФ
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон во втором туре президентских выборов набрал 58,55%. Такие данные сообщает МВД страны со ссылкой на результаты подсчета 100% голосов.
Соперница Макрона Марин Ле Пен, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» получает 41,45%. Она признала поражение, но пообещала продолжить выполнять свои обязательства перед жителями страны. Она заявила, что ее политическое движение начнет большую борьбу на предстоящих выборах в парламент.
Голосование завершилось в 20-00 по местному времени (21-00 мск). Явка составила 63,23%.
Выборы президента во Франции стартовали 10 апреля. Президент страны избирался на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.
Сообщалось, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидировал на президентских выборах во Франции с самого начала. Однако он опережал свою соперницу Ле Пен менее чем на 1% голосов.
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Действующий президент Франции Эммануэль Макрон во втором туре президентских выборов набрал 58,55%. Такие данные сообщает МВД страны со ссылкой на результаты подсчета 100% голосов. Соперница Макрона Марин Ле Пен, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» получает 41,45%. Она признала поражение, но пообещала продолжить выполнять свои обязательства перед жителями страны. Она заявила, что ее политическое движение начнет большую борьбу на предстоящих выборах в парламент. Голосование завершилось в 20-00 по местному времени (21-00 мск). Явка составила 63,23%. Выборы президента во Франции стартовали 10 апреля. Президент страны избирался на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Сообщалось, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидировал на президентских выборах во Франции с самого начала. Однако он опережал свою соперницу Ле Пен менее чем на 1% голосов. Второй тур президентских выборов во Франции состоялся 24 апреля. Позже Французские СМИ, ссылаясь на первые данные с избирательных участков, сообщили, что лидирует Эммануэль Макрон. После объявления результатов несогласные французы начали устраивать акции протеста. На фоне беспорядков полицейские убили двух французов.