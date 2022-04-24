СМИ: в Париже на фоне протестов полицейские убили двух французов

25 апреля 2022 в 04:54 Размер текста - 17 +

Парижские полицейские обстреляли автомобиль из-за отказа выполнять требования Фото: Анна Майорова © URA.RU В Париже, в котором проходят протесты из-за результатов президентских выборов, полицейские убили двух французов. Об этом сообщает источник агентства AFP в полиции. «Полиция открыла огонь в воскресенье вечером в центре Парижа по автомобилю, который пытался сбить их, убив двоих пассажиров и ранив третьего», — сообщил источник в правоохранительных органах, передает BFM TV. Отмечается, что огонь был открыт из-за отказа водителя подчиняться требованиям полицейских. Ранее сообщалось, что были опубликованы предварительные результаты президентских выборов во Франции. Согласно им, Макрон набрал 57,6% голосов, Ле Пен — 42,4%. По словам российского сенатора Владимира Джабарова, результаты показали, что значительная часть французов выступает против ЕС и НАТО. В ряде французских городов вспыхнули беспорядки. Полиция Парижа применяла слезоточивый газ против протестантов, пишет RT. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В Париже, в котором проходят протесты из-за результатов президентских выборов, полицейские убили двух французов. Об этом сообщает источник агентства AFP в полиции. «Полиция открыла огонь в воскресенье вечером в центре Парижа по автомобилю, который пытался сбить их, убив двоих пассажиров и ранив третьего», — сообщил источник в правоохранительных органах, передает BFM TV. Отмечается, что огонь был открыт из-за отказа водителя подчиняться требованиям полицейских. Ранее сообщалось, что были опубликованы предварительные результаты президентских выборов во Франции. Согласно им, Макрон набрал 57,6% голосов, Ле Пен — 42,4%. По словам российского сенатора Владимира Джабарова, результаты показали, что значительная часть французов выступает против ЕС и НАТО. В ряде французских городов вспыхнули беспорядки. Полиция Парижа применяла слезоточивый газ против протестантов, пишет RT.