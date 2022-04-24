24 апреля 2022

СМИ: в Париже на фоне протестов полицейские убили двух французов

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Виды Парижа. Франция , эйфелева башня, париж
Парижские полицейские обстреляли автомобиль из-за отказа выполнять требования Фото:

В Париже, в котором проходят протесты из-за результатов президентских выборов, полицейские убили двух французов. Об этом сообщает источник агентства AFP в полиции.

«Полиция открыла огонь в воскресенье вечером в центре Парижа по автомобилю, который пытался сбить их, убив двоих пассажиров и ранив третьего», — сообщил источник в правоохранительных органах, передает BFM TV. Отмечается, что огонь был открыт из-за отказа водителя подчиняться требованиям полицейских.

Ранее сообщалось, что были опубликованы предварительные результаты президентских выборов во Франции. Согласно им, Макрон набрал 57,6% голосов, Ле Пен — 42,4%. По словам российского сенатора Владимира Джабарова, результаты показали, что значительная часть французов выступает против ЕС и НАТО. В ряде французских городов вспыхнули беспорядки. Полиция Парижа применяла слезоточивый газ против протестантов, пишет RT.

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В Париже, в котором проходят протесты из-за результатов президентских выборов, полицейские убили двух французов. Об этом сообщает источник агентства AFP в полиции. «Полиция открыла огонь в воскресенье вечером в центре Парижа по автомобилю, который пытался сбить их, убив двоих пассажиров и ранив третьего», — сообщил источник в правоохранительных органах, передает BFM TV. Отмечается, что огонь был открыт из-за отказа водителя подчиняться требованиям полицейских. Ранее сообщалось, что были опубликованы предварительные результаты президентских выборов во Франции. Согласно им, Макрон набрал 57,6% голосов, Ле Пен — 42,4%. По словам российского сенатора Владимира Джабарова, результаты показали, что значительная часть французов выступает против ЕС и НАТО. В ряде французских городов вспыхнули беспорядки. Полиция Парижа применяла слезоточивый газ против протестантов, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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