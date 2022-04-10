Макрон опередил Ле Пен после подсчета 65% голосов

Макрон вырвался вперед в президентских выборах во ФранцииФото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон выбрался вперед на президентских выборах во Франции, опередив при этом Марин Ле Пен. Об этом доложили в МВД Франции.
Эммануэль Макрон выбился в лидеры по итогам подсчета 65% голосов на выборах во Франции, набрав 27,03%, сообщает РИА «Новости». Марин Ле Пен заручилась поддержкой 26,88% избирателей.
На третьем месте — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, на четвертом — основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур, на пятом — кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс. Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля.
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон выбрался вперед на президентских выборах во Франции, опередив при этом Марин Ле Пен. Об этом доложили в МВД Франции. Эммануэль Макрон выбился в лидеры по итогам подсчета 65% голосов на выборах во Франции, набрав 27,03%, сообщает РИА «Новости». Марин Ле Пен заручилась поддержкой 26,88% избирателей. На третьем месте — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, на четвертом — основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур, на пятом — кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс. Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля.