Макрон опередил Ле Пен после подсчета 65% голосов 11 апреля 2022 в 02:07 Размер текста - 17 + Макрон вырвался вперед в президентских выборах во Франции Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram Действующий президент Франции Эммануэль Макрон выбрался вперед на президентских выборах во Франции, опередив при этом Марин Ле Пен. Об этом доложили в МВД Франции. Эммануэль Макрон выбился в лидеры по итогам подсчета 65% голосов на выборах во Франции, набрав 27,03%, сообщает РИА «Новости». Марин Ле Пен заручилась поддержкой 26,88% избирателей. На третьем месте — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, на четвертом — основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур, на пятом — кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс. Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон выбрался вперед на президентских выборах во Франции, опередив при этом Марин Ле Пен. Об этом доложили в МВД Франции. Эммануэль Макрон выбился в лидеры по итогам подсчета 65% голосов на выборах во Франции, набрав 27,03%, сообщает РИА «Новости». Марин Ле Пен заручилась поддержкой 26,88% избирателей. На третьем месте — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, на четвертом — основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур, на пятом — кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс. Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям