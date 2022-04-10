10 апреля 2022

Макрон опередил Ле Пен после подсчета 65% голосов

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Макрон Эммануэль, макрон эммануэль
Макрон вырвался вперед в президентских выборах во Франции Фото:

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон выбрался вперед на президентских выборах во Франции, опередив при этом Марин Ле Пен. Об этом доложили в МВД Франции.

Эммануэль Макрон выбился в лидеры по итогам подсчета 65% голосов на выборах во Франции, набрав 27,03%, сообщает РИА «Новости». Марин Ле Пен заручилась поддержкой 26,88% избирателей.

На третьем месте — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, на четвертом — основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур, на пятом — кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс. Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля.

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Действующий президент Франции Эммануэль Макрон выбрался вперед на президентских выборах во Франции, опередив при этом Марин Ле Пен. Об этом доложили в МВД Франции. Эммануэль Макрон выбился в лидеры по итогам подсчета 65% голосов на выборах во Франции, набрав 27,03%, сообщает РИА «Новости». Марин Ле Пен заручилась поддержкой 26,88% избирателей. На третьем месте — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, на четвертом — основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур, на пятом — кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс. Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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