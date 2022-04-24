В Пермь прибыло 284 беженца из ДНР и ЛНР

В Пермский край самостоятельно прибыло 284 беженца (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Перми количество беженцев из ЛНР и ДНР выросло до 284 человек. До Перми они добирались самостоятельно, сообщается на сайте газеты «Новый Компаньон».

«Число беженцев, прибывших в Пермский край из Донецкой и Луганской народных республик, выросло до 284. Среди приехавших 70 детей. До региона переселенцы добрались самостоятельно и живут в 22 территориях Прикамья у своих знакомых и родственников», — сообщает «Новый Компаньон», со ссылкой на сообщение заместителя главы правительства Пермского края Александра Борисова. В сообщении уточнили, что беженцы также живут в Нытве, Лысьве, Чайковском, Оханске, Елово, Чусовом и других территориях.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские власти рассказали, где поселят беженцев. Организованную группу беженцев из ЛНР и ДНР планировалось поселить на базе детского лагеря и пансионата.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. Под контроль формирований народных милиций Луганской и Донецкой народных республик перешли свыше 200 населенных пунктов, ранее находившихся в зоне действий украинской армии и нацбатов. Приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения.