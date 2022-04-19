19 апреля 2022
18 апреля 2022

Пермские власти раскрыли, когда ждут прибытия беженцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд с беженцами ожидается в Пермском крае 21 апреля Фото:
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Беженцы с Донбасса и Украины

Организованная группа беженцев из ДНР и ЛНР должна прибыть в Пермский край в четверг, 21 апреля. Об этом URA.RU рассказали в администрации Пермского района.

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«Ориентировочно, прибытие беженцев ожидается в этот четверг, 21 апреля. Они будут направлены в пункты временно размещения, расположенные на базе детских лагерей „Комета“ и „Изумруд“ (поселок Протасы)», — сообщили агентству в пресс-службе главы района Владимира Цветова.

Дата прибытия беженце в регион неоднократно сдвигалась. Ранее источник в политкругах региона сообщал URA.RU, что эшелон с жителями указанных республик будет отправлен в Прикамье 16 апреля. Ожидается, что в край прибудут порядка 500 человек.

В феврале краевые власти сообщали о том, что Пермский край готов принять вынужденных переселенцев, обеспечить им размещение, а также оказать необходимую медицинскую помощь и содействие в трудоустройстве. Сообщалось, что при необходимости пункты временного размещения могут быть развернуты в Березниках и Бардымском муниципальном округе.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Под контроль формирований народных милиций Луганской и Донецкой народных республик перешли свыше 200 населенных пунктов, ранее находившихся в зоне действий украинской армии и нацбатов. Приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения.

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Организованная группа беженцев из ДНР и ЛНР должна прибыть в Пермский край в четверг, 21 апреля. Об этом URA.RU рассказали в администрации Пермского района. «Ориентировочно, прибытие беженцев ожидается в этот четверг, 21 апреля. Они будут направлены в пункты временно размещения, расположенные на базе детских лагерей „Комета“ и „Изумруд“ (поселок Протасы)», — сообщили агентству в пресс-службе главы района Владимира Цветова. Дата прибытия беженце в регион неоднократно сдвигалась. Ранее источник в политкругах региона сообщал URA.RU, что эшелон с жителями указанных республик будет отправлен в Прикамье 16 апреля. Ожидается, что в край прибудут порядка 500 человек. В феврале краевые власти сообщали о том, что Пермский край готов принять вынужденных переселенцев, обеспечить им размещение, а также оказать необходимую медицинскую помощь и содействие в трудоустройстве. Сообщалось, что при необходимости пункты временного размещения могут быть развернуты в Березниках и Бардымском муниципальном округе. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Под контроль формирований народных милиций Луганской и Донецкой народных республик перешли свыше 200 населенных пунктов, ранее находившихся в зоне действий украинской армии и нацбатов. Приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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