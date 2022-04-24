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Челябинская область вошла в топ-35 незакредитованных регионов РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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До февраля население сокращало долги и не брало кредиты Фото:

Челябинская область заняла 24-е место в рейтинге кредитного благополучия населения в топ-35 субъектов РФ по итогам февраля. Сумма выданных кредитов в регионе сокращается, а просроченная задолженность продолжает расти, говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

«При общей оценке кредитного благополучия населения ключевыми показателями, кроме сумм выданных кредитов на душу населения и в абсолютном выражении, являются уровень доходов людей, проживающих в регионе, и стоимость жизни. Иначе говоря, недостаточно сопоставить долги с уровнем зарплат, следует еще учесть минимальную стоимость жизни», — пояснил «Известиям» глава ФоРГО Константин Костин.

Всего в исследование вошло 35 субъектов. Челябинская область оказалась в третьей десятке. Индекс кредитного благополучия населения возглавили ЯНАО, Сахалинская область, НАО, Чукотка, Москва, Магаданская область, ХМАО, Мурманская область, Якутия и Камчатка

Отмечается, что до февраля экономика России еще не была под санкциями. В связи с этим население сокращало долги и не брало активно кредиты.

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Челябинская область заняла 24-е место в рейтинге кредитного благополучия населения в топ-35 субъектов РФ по итогам февраля. Сумма выданных кредитов в регионе сокращается, а просроченная задолженность продолжает расти, говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). «При общей оценке кредитного благополучия населения ключевыми показателями, кроме сумм выданных кредитов на душу населения и в абсолютном выражении, являются уровень доходов людей, проживающих в регионе, и стоимость жизни. Иначе говоря, недостаточно сопоставить долги с уровнем зарплат, следует еще учесть минимальную стоимость жизни», — пояснил «Известиям» глава ФоРГО Константин Костин. Всего в исследование вошло 35 субъектов. Челябинская область оказалась в третьей десятке. Индекс кредитного благополучия населения возглавили ЯНАО, Сахалинская область, НАО, Чукотка, Москва, Магаданская область, ХМАО, Мурманская область, Якутия и Камчатка Отмечается, что до февраля экономика России еще не была под санкциями. В связи с этим население сокращало долги и не брало активно кредиты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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