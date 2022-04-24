Челябинская область вошла в топ-35 незакредитованных регионов РФ

До февраля население сокращало долги и не брало кредиты Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинская область заняла 24-е место в рейтинге кредитного благополучия населения в топ-35 субъектов РФ по итогам февраля. Сумма выданных кредитов в регионе сокращается, а просроченная задолженность продолжает расти, говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

«При общей оценке кредитного благополучия населения ключевыми показателями, кроме сумм выданных кредитов на душу населения и в абсолютном выражении, являются уровень доходов людей, проживающих в регионе, и стоимость жизни. Иначе говоря, недостаточно сопоставить долги с уровнем зарплат, следует еще учесть минимальную стоимость жизни», — пояснил «Известиям» глава ФоРГО Константин Костин.

Всего в исследование вошло 35 субъектов. Челябинская область оказалась в третьей десятке. Индекс кредитного благополучия населения возглавили ЯНАО, Сахалинская область, НАО, Чукотка, Москва, Магаданская область, ХМАО, Мурманская область, Якутия и Камчатка

Отмечается, что до февраля экономика России еще не была под санкциями. В связи с этим население сокращало долги и не брало активно кредиты.