Певица Савичева рассказала, кто ее мотивирует

25 апреля 2022 в 09:30 Размер текста - 17 +

Певица Юлия Савичева рассказала, что хейтеры мотивируют ее на работу (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уроженка Кургана, певица Юлия Савичева призналась, что хейтеры мотивируют ее на дальнейшую работу. Об этом исполнительница рассказала в интервью журналу Moda Topical. «Если бы не они [хейтеры], я бы не была таким работоспособным человеком. Когда ты проигрываешь, это тебя мотивирует даже больше, чем победа. Когда ты победил, ты расслабился. Когда проиграл — разозлился на себя, начал думать, что нужно улучшить, чтобы победить. В конце концов, хочется победить свои загоны, своих тараканов, свои страхи», — уточнила певица. Савичева добавила, что критика ее может вывести из душевного равновесия. Восстановить его певице помогает «разговор с собственной головой». «Не скрываю, что общаюсь с психологом. Это нормально и правильно — не откладывать эмоциональные потрясения на потом», — уверена Савичева. Ранее URA.RU сообщало, что Савичева расплакалась на шоу «Музыкальная интуиция», на котором она была капитаном одной из команд. Певицу до слез растрогало пение девушки, которую она выбрала для исполнения песни дуэтом в финале. Новый выпуск программы вышел в эфире телеканала ТНТ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Уроженка Кургана, певица Юлия Савичева призналась, что хейтеры мотивируют ее на дальнейшую работу. Об этом исполнительница рассказала в интервью журналу Moda Topical. «Если бы не они [хейтеры], я бы не была таким работоспособным человеком. Когда ты проигрываешь, это тебя мотивирует даже больше, чем победа. Когда ты победил, ты расслабился. Когда проиграл — разозлился на себя, начал думать, что нужно улучшить, чтобы победить. В конце концов, хочется победить свои загоны, своих тараканов, свои страхи», — уточнила певица. Савичева добавила, что критика ее может вывести из душевного равновесия. Восстановить его певице помогает «разговор с собственной головой». «Не скрываю, что общаюсь с психологом. Это нормально и правильно — не откладывать эмоциональные потрясения на потом», — уверена Савичева. Ранее URA.RU сообщало, что Савичева расплакалась на шоу «Музыкальная интуиция», на котором она была капитаном одной из команд. Певицу до слез растрогало пение девушки, которую она выбрала для исполнения песни дуэтом в финале. Новый выпуск программы вышел в эфире телеканала ТНТ.