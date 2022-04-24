24 апреля 2022

Майские праздники начнутся для Екатеринбурга с заморозков

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В начале майских праздников возможны заморозки, сообщают синоптики Фото:

В Екатеринбурге 1 мая ожидается резкое похолодание, однако к середине майских праздников снова потеплеет. Об этом URA.RU сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

«В ближайшие дни будет тепло — до 15-19 градусов. А во второй половине недели похолодает примерно на 8 градусов», — рассказала Шепоренко. Она подчеркнула, что первого мая будет холодно, но затем в Екатеринбург вернется весенняя погода.

Согласно данным сервиса Gismeteo, 26 и 27 апреля резко потеплеет. В эти дни воздух прогреется до 20 градусов тепла. Однако ветер при этом может достигать 15 метров в секунду. Метеорологи сервиса предсказали похолодание 1 мая, ветер, сильные дожди.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил URA.RU, что погода в последнюю неделю апреля будет изменчивой. Возможны заморозки до минус двух градусов.

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В Екатеринбурге 1 мая ожидается резкое похолодание, однако к середине майских праздников снова потеплеет. Об этом URA.RU сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «В ближайшие дни будет тепло — до 15-19 градусов. А во второй половине недели похолодает примерно на 8 градусов», — рассказала Шепоренко. Она подчеркнула, что первого мая будет холодно, но затем в Екатеринбург вернется весенняя погода. Согласно данным сервиса Gismeteo, 26 и 27 апреля резко потеплеет. В эти дни воздух прогреется до 20 градусов тепла. Однако ветер при этом может достигать 15 метров в секунду. Метеорологи сервиса предсказали похолодание 1 мая, ветер, сильные дожди. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил URA.RU, что погода в последнюю неделю апреля будет изменчивой. Возможны заморозки до минус двух градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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