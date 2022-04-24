Майские праздники начнутся для Екатеринбурга с заморозков

В начале майских праздников возможны заморозки, сообщают синоптики Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге 1 мая ожидается резкое похолодание, однако к середине майских праздников снова потеплеет. Об этом URA.RU сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

«В ближайшие дни будет тепло — до 15-19 градусов. А во второй половине недели похолодает примерно на 8 градусов», — рассказала Шепоренко. Она подчеркнула, что первого мая будет холодно, но затем в Екатеринбург вернется весенняя погода.

Согласно данным сервиса Gismeteo, 26 и 27 апреля резко потеплеет. В эти дни воздух прогреется до 20 градусов тепла. Однако ветер при этом может достигать 15 метров в секунду. Метеорологи сервиса предсказали похолодание 1 мая, ветер, сильные дожди.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил URA.RU, что погода в последнюю неделю апреля будет изменчивой. Возможны заморозки до минус двух градусов.