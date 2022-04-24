Вильфанд: какой погоды ждать к майским праздникам

В регионах России в последнюю неделю апреля наступит климатическое лето Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В последнюю неделю апреля погода в России будет сильно изменчивой: от +18 до -2 градусов. Первого мая ожидать тепла также не стоит. Такой прогноз в беседе с URA.RU сделал научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России, Роман Вильфанд.

«В первую половину последней недели апреля в центре европейской России, в Москве, будет по-настоящему майская погода. Ночная температура будет достигать 8-10 или 9-11 градусов, дневная — около 18 градусов. А вот начиная с четверга из-за циркуляции температура опустится примерно на 4 градуса ниже нормы», — рассказал Вильфанд.

С наступлением мая, считает метеоролог, ситуация не улучшится. «Первого мая будет достаточно прохладно. Во второй половине недели в центральной России будут заморозки при температуре от -2 до +3 градусов», — заверил глава Гидрометцентра.

Погода на Урале, отметил метеоролог, также будет по-настоящему изменчива: «В понедельник, вторник в Свердловской области ожидается теплая погода в районе 16-18 градусов. В среду же наступит климатическое лето: температурный фон составит 21-24 градуса. Затем произойдет резкое понижение: температура упадет на 10 градусов и будет держаться в диапазоне от 10 до 13 », — поделился Вильфанд. Зато осадков в регионе во второй половине недели не ожидается, резюмировал метеоролог.