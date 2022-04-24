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В ХМАО прошли досрочные выборы мэра. Прежний ушел на повышение

© Служба новостей «URA.RU»
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Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу. Екатеринбург, избирательная комиссия, выборы, голосование, день голосования, выборы в россии, избирательный участок1268
В поселке Алябьевский прошли выборы Фото:

В поселке Алябьевский (Советский район, ХМАО) прошли досрочные выборы нового главы. Им стала Анна Кудрина. Об этом сообщается в telegram-канале избирательной комиссии Югры.

«В выборах приняли участие 56,06% от общего числа избирателей. По результатам выборов избранным главой с. п.Алябьевский признана Кудрина Анна Александровна (выдвинута ВПП „Единая Россия“)», — указано в сообщении избиркома ХМАО.

Политолог Владимир Дмитриев в разговоре с URA.RU заявил, что победа Кудриной была ожидаема. «Она является ставленником Юлий Кучеровой, которая раньше была главой поселка, а потом перешла на работу в администрацию Советского района на позицию заместителя главы, и имеет в поселке авторитет. Кроме того, только у нее единственной из кандидатов была реальная программа действий. Оппозиция не смогла ничего предложить, помимо мелких пакостей в социальных сетях», — считает Дмитриев.

Ранее URA.RU сообщало о проведении досрочных выборов в Югре. Помимо Советского района, они прошли в Нефтеюганском районе, где был избран новый главы Пойковского.

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В поселке Алябьевский (Советский район, ХМАО) прошли досрочные выборы нового главы. Им стала Анна Кудрина. Об этом сообщается в telegram-канале избирательной комиссии Югры. «В выборах приняли участие 56,06% от общего числа избирателей. По результатам выборов избранным главой с. п.Алябьевский признана Кудрина Анна Александровна (выдвинута ВПП „Единая Россия“)», — указано в сообщении избиркома ХМАО. Политолог Владимир Дмитриев в разговоре с URA.RU заявил, что победа Кудриной была ожидаема. «Она является ставленником Юлий Кучеровой, которая раньше была главой поселка, а потом перешла на работу в администрацию Советского района на позицию заместителя главы, и имеет в поселке авторитет. Кроме того, только у нее единственной из кандидатов была реальная программа действий. Оппозиция не смогла ничего предложить, помимо мелких пакостей в социальных сетях», — считает Дмитриев. Ранее URA.RU сообщало о проведении досрочных выборов в Югре. Помимо Советского района, они прошли в Нефтеюганском районе, где был избран новый главы Пойковского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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