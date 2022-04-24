В ХМАО прошли досрочные выборы мэра. Прежний ушел на повышение

25 апреля 2022 в 12:04 Размер текста - 17 +

В поселке Алябьевский прошли выборы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Алябьевский (Советский район, ХМАО) прошли досрочные выборы нового главы. Им стала Анна Кудрина. Об этом сообщается в telegram-канале избирательной комиссии Югры. «В выборах приняли участие 56,06% от общего числа избирателей. По результатам выборов избранным главой с. п.Алябьевский признана Кудрина Анна Александровна (выдвинута ВПП „Единая Россия“)», — указано в сообщении избиркома ХМАО. Политолог Владимир Дмитриев в разговоре с URA.RU заявил, что победа Кудриной была ожидаема. «Она является ставленником Юлий Кучеровой, которая раньше была главой поселка, а потом перешла на работу в администрацию Советского района на позицию заместителя главы, и имеет в поселке авторитет. Кроме того, только у нее единственной из кандидатов была реальная программа действий. Оппозиция не смогла ничего предложить, помимо мелких пакостей в социальных сетях», — считает Дмитриев. Ранее URA.RU сообщало о проведении досрочных выборов в Югре. Помимо Советского района, они прошли в Нефтеюганском районе, где был избран новый главы Пойковского. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В поселке Алябьевский (Советский район, ХМАО) прошли досрочные выборы нового главы. Им стала Анна Кудрина. Об этом сообщается в telegram-канале избирательной комиссии Югры. «В выборах приняли участие 56,06% от общего числа избирателей. По результатам выборов избранным главой с. п.Алябьевский признана Кудрина Анна Александровна (выдвинута ВПП „Единая Россия“)», — указано в сообщении избиркома ХМАО. Политолог Владимир Дмитриев в разговоре с URA.RU заявил, что победа Кудриной была ожидаема. «Она является ставленником Юлий Кучеровой, которая раньше была главой поселка, а потом перешла на работу в администрацию Советского района на позицию заместителя главы, и имеет в поселке авторитет. Кроме того, только у нее единственной из кандидатов была реальная программа действий. Оппозиция не смогла ничего предложить, помимо мелких пакостей в социальных сетях», — считает Дмитриев. Ранее URA.RU сообщало о проведении досрочных выборов в Югре. Помимо Советского района, они прошли в Нефтеюганском районе, где был избран новый главы Пойковского.