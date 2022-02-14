В ХМАО власти определились с фаворитом выборов на пост мэра

Ирина Бородина проработала в администрации Пойковского десять лет Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Исполняющая обязанности главы поселка Пойковский (ХМАО) Ирина Бородина является фаворитом на предстоящих выбора мэра. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте муниципалитета.

«Ирина Бородина ключевой кандидат на пост главы Пойковского. Она была замом у действующего главы Нефтеюганского района Аллы Бочко и можно сказать является ее креатурой», — говорит информатор. Другой собеседник агентства, близкий к районной мэрии сообщил, что кандидатура Бородиной поддержана «Единой Россией». «Она проработала в администрации Пойковского десять лет, из них восемь — на позиции первого зама», — уточнил источник.

Дозвониться до Бородиной не удалось. В приемной администрации Пойковского не ответили на телефонный звонок. На сайте избиркома Югры указано, что выборы главы поселения состоятся 13 марта.

Ранее URA.RU сообщало, что прежний мэр Пойковского Алла Бочко стала главой Нефтеюганского района. Она сменила на этом посту Галину Лапковскую, которая ушла на заслуженный отдых.