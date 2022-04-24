Четыре дамы претендуют на место в челябинском парламенте

Судьбу мандата ушедшего в Госдуму Владимира Павлова решат на выборах в сентябре (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

Четыре женщины будут участвовать в праймериз «Единой России» по довыборам на мандат депутата заксобрания Челябинской области по Троицкому избирательному округу. Это следует из официальных данных ЕР. Пятой претендентке в регистрации отказали.

В качестве участников праймериз для последующего выдвижения кандидатов от «ЕР» в депутаты ЗСО зарегистрированы Дина Янурова, Айгуль Токмурзина, Любовь Кайгородова и Татьяна Захарова. Отказано в регистрации Анастасии Николаевой, сообщается на официальном сайте внутрипартийного голосования.

Не исключено, что основной кандидат будет определен уже до конца дня. Об этом сообщили URA.RU источники в партийных кругах.

Место стало вакантным после ухода Владимира Павлова с должности вице-спикера заксобрания и перешедшего по спискам «ЕР» в Госдуму осенью 2021 года. Закон предусматривает лишь год на подготовку и проведение довыборов. Их предполагается провести в сентябре 2022 года. Ранее самым вероятным кандидатом считалась глава областной приемной «Единой России» Марина Поддубная.

Также в разговоре с URA.RU подтвердили свои намерения участвовать в выборах представители региональных отделений «Справедливой России» и «Яблока». Не исключил возможности выдвижения кандидата от РППС и лидер областного отделения Российской партии пенсионеров Степан Фирстов.