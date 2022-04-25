Украина попыталась атаковать Курскую область

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Мариуполь. Украина, пожарище, последствия, мариуполь, обстрел, разрушения от взрыва, гуманитарная катастрофа
ВСУ намеревались атаковать село в Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины при помощи двух беспилотников пытались нанести удар по селу Боровское в Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня в 4.15 утра в селе Боровское Рыльского района расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника», — написал Старовойт. Он отметил, что жертв, пострадавших и разрушений нет. Ситуация полностью контролируется.

Это не первая попытка ВСУ. Ранее Украина уже обстреливала пограничный пункт в Курской области, а также несколько сел в Белгородской области. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела пострадали трое мирных граждан.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.

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Вооруженные силы Украины при помощи двух беспилотников пытались нанести удар по селу Боровское в Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт. «Сегодня в 4.15 утра в селе Боровское Рыльского района расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника», — написал Старовойт. Он отметил, что жертв, пострадавших и разрушений нет. Ситуация полностью контролируется. Это не первая попытка ВСУ. Ранее Украина уже обстреливала пограничный пункт в Курской области, а также несколько сел в Белгородской области. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела пострадали трое мирных граждан. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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