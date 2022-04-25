Военные РФ нашли документ с планом нападения ВСУ на Донбасс

Военные РФ показали захваченные под Харьковом документы ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Солдаты Вооруженных сил России обнаружили документ украинских военных, содержащий данные о планируемом нападении на территорию Донбасса. Следственный комитет РФ изучит информацию из документа.

«Представлены документы с данной установки, где они вели боевые действия, что они наблюдали. Кого они поражали. Блокнот артиллериста, в котором записывалось, по каким целям наносился удар, что было поражено, что было обстреляно. Из документов, которые были изъяты с данной САУ, мы можем видеть, что Украина готовилась к агрессии в сторону Донбасса», — передает телеканал «Звезда».

Следователи СК России изучат обнаруженные российскими военными документы ВСУ о подготовке к нападению на Донбасс. Также будут установлены лица, причастные к подготовке нападения.

РФ проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что это нужно для денацификации и демилитаризации, а не оккупации. По его словам, приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов.