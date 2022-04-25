Военные РФ нашли документ с планом нападения ВСУ на Донбасс

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Военные РФ показали захваченные под Харьковом документы ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Солдаты Вооруженных сил России обнаружили документ украинских военных, содержащий данные о планируемом нападении на территорию Донбасса. Следственный комитет РФ изучит информацию из документа.

«Представлены документы с данной установки, где они вели боевые действия, что они наблюдали. Кого они поражали. Блокнот артиллериста, в котором записывалось, по каким целям наносился удар, что было поражено, что было обстреляно. Из документов, которые были изъяты с данной САУ, мы можем видеть, что Украина готовилась к агрессии в сторону Донбасса», — передает телеканал «Звезда».

Следователи СК России изучат обнаруженные российскими военными документы ВСУ о подготовке к нападению на Донбасс. Также будут установлены лица, причастные к подготовке нападения.

РФ проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что это нужно для денацификации и демилитаризации, а не оккупации. По его словам, приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов.

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Солдаты Вооруженных сил России обнаружили документ украинских военных, содержащий данные о планируемом нападении на территорию Донбасса. Следственный комитет РФ изучит информацию из документа. «Представлены документы с данной установки, где они вели боевые действия, что они наблюдали. Кого они поражали. Блокнот артиллериста, в котором записывалось, по каким целям наносился удар, что было поражено, что было обстреляно. Из документов, которые были изъяты с данной САУ, мы можем видеть, что Украина готовилась к агрессии в сторону Донбасса», — передает телеканал «Звезда». Следователи СК России изучат обнаруженные российскими военными документы ВСУ о подготовке к нападению на Донбасс. Также будут установлены лица, причастные к подготовке нападения. РФ проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что это нужно для денацификации и демилитаризации, а не оккупации. По его словам, приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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