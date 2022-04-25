Курганский ребенок хотел сжечь клеща и спалил поле

По словам главы округа, сгорело более 40 гектар леса (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Куртамышском муниципальном округе (Курганская область) ребенок в апреле поджег клеща, после чего сгорело более 40 гектар растительности, что сравнимо с территорией 56 футбольных полей. Информация о поджоге размещена в группе администрации округа.

«Мальчик просто поджег клеща, и вот результат. Все ездят к многодетным семьям, проверяют их», — написала пользователь Ритуля Архипова под постом в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Женщине ответили сотрудники местной администрации «За действия несовершеннолетнего ребенка родители будут привлечены к административной ответственности. Причиненный ущерб будет взыскан в порядке гражданского судопроизводства», — объяснили представители власти. В посте было размещено видео, в котором глава округа Андрей Гвоздев рассказал, что из-за детской шалости возле села Закамалдино произошел пожар. Он отметил, что огонь уничтожил более 40 гектар растительности. По данным Гвоздева, только на тушение пожара потратили более 30 тыс. рублей.

Из-за особого противопожарного режима в Курганской области до 10 мая ввели запрет на посещение лесов. 25 апреля стало известно, что в регион прибыла вторая инженерная машина разграждения для создания противопожарных разрывов.