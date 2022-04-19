Курганские чиновники ввели запреты в майские праздники

Власти Курганской области на все майские праздники ввели запрет на посещение лесов. Ограничение для жителей установлено из-за особого противопожарного режима, говорится в официальной группе регионального правительства в соцсети «ВКонтакте».
«С 20 апреля по 10 мая гражданам нельзя находиться на землях лесного фонда, запрещен въезд в леса автотранспорта. Меры предприняты из-за сложной пожарной обстановкой в Курганской области. За нарушение жителям региона грозит административная ответственность», — указано в сообщении властей.
Власти Курганской области на все майские праздники ввели запрет на посещение лесов. Ограничение для жителей установлено из-за особого противопожарного режима, говорится в официальной группе регионального правительства в соцсети «ВКонтакте». «С 20 апреля по 10 мая гражданам нельзя находиться на землях лесного фонда, запрещен въезд в леса автотранспорта. Меры предприняты из-за сложной пожарной обстановкой в Курганской области. За нарушение жителям региона грозит административная ответственность», — указано в сообщении властей. Особый противопожарный режим во всей Курганской области был введен с 15 апреля. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области нашли виновников крупных пожаров. Среди них — дети.