Курганские чиновники ввели запреты в майские праздники

20 апреля 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

Жителям Курганской области в майские праздники запретили посещать леса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Курганской области на все майские праздники ввели запрет на посещение лесов. Ограничение для жителей установлено из-за особого противопожарного режима, говорится в официальной группе регионального правительства в соцсети «ВКонтакте». «С 20 апреля по 10 мая гражданам нельзя находиться на землях лесного фонда, запрещен въезд в леса автотранспорта. Меры предприняты из-за сложной пожарной обстановкой в Курганской области. За нарушение жителям региона грозит административная ответственность», — указано в сообщении властей. Особый противопожарный режим во всей Курганской области был введен с 15 апреля. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области нашли виновников крупных пожаров. Среди них — дети. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Власти Курганской области на все майские праздники ввели запрет на посещение лесов. Ограничение для жителей установлено из-за особого противопожарного режима, говорится в официальной группе регионального правительства в соцсети «ВКонтакте». «С 20 апреля по 10 мая гражданам нельзя находиться на землях лесного фонда, запрещен въезд в леса автотранспорта. Меры предприняты из-за сложной пожарной обстановкой в Курганской области. За нарушение жителям региона грозит административная ответственность», — указано в сообщении властей. Особый противопожарный режим во всей Курганской области был введен с 15 апреля. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области нашли виновников крупных пожаров. Среди них — дети.