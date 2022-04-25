Киев придумал, как присвоить себе замороженные деньги России

Украина сможет воспользоваться средствами РФ, полагают в правительстве Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Украинские власти разработали механизм взыскания замороженных за границей активов и резервов РФ с помощью заключения международного договора. Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Андрей Смирнов. Полученные средства планируют направить на компенсацию пострадавшим в ходе спецоперации на Украине.

«Офисом президента совместно с Министерством юстиции разработан механизм взыскания средств РФ, замороженных за границей в счет компенсации убытков. У нас есть несколько планов достижения этого. Основной — подписание международного договора, который предусматривает снятие иммунитета со средств РФ и направление их пострадавшим», — заявил Смирнов в telegram-канале офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Страны Евросоюза, США, Украины и Канада заблокировали активы и резервы ЦБ России после начала спецоперации на Украине. Исходя из заявления министра финансов РФ, Россия лишилась доступа практически к половине своих резервов.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, основными ее целями является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса. Глава государства также отмечал, что западные санкции длятся еще с начала 2000-х годов и направлены на «дискриминацию всего, что связано с Россией».