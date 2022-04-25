Курганский оборонный завод стал одним из лучших в России

Курганмашзавод вошел в ТОП-30 лучших проектов по развитию промышленного туризма в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский машиностроительный завод (КМЗ) вошел в топ-30 лучших проектов по развитию промышленного туризма в России. Оборонное предприятие признали лучшим в номинации «Самая масштабная промышленная экскурсия». Итоги конкурса были подведены на Всероссийском Акселераторе, который прошел в Калуге в начале апреля, сообщает пресс-служба КМЗ.

«Эксперты отметили высокий уровень экскурсионного сопровождения на производстве гражданской техники Курганмашзавода. На предприятии готовы не только показывать, как собирают машины, но и каковы они в действии. Если мини-погрузчик с бортовым поворотом МКСМ может продемонстрировать свои возможности прямо в цехе, то гусеничному вездеходу ТМ-140, развернуться, требуется заводской полигон. И наш завод готов устроить промышленным туристам тест-драйв своего снегоболтохода», — рассказали на предприятии.

В тридцатке лучших региональных проектов оказались и другие курганские предприятия. Арматурный завод «Темпер» победил в номинации «Лучшая демонстрация успешного предпринимательства», также отмечены «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» и пивоваренный завод «Зауральские напитки».

Ранее URA.RU писало о том, что Курганмашзавод отправил в армию эшелон с бронетехникой. Министерству обороны РФ отправили боевые машины для сухопутных и воздушно-десантных войск (БМП и БМД — ред.). Отправка техники позволит обновить технический парк российской армии. Военную технику отправили в рамках государственной программы по перевооружению (ГПВ-2027).

Курганмашзавод победил в номинации «Самая масштабная промышленная экскурсия» Фото пресс-службы Курганмашзавода

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