Байден оказался самым нелюбимым президентом США

Рейтинг Джо Байдена достиг минимума Фото: Официальный сайт президента Украины

Уровень одобрения деятельности президента США Джо Байдена дошел до рекордно низких 33%. Это следует из данных опроса университета Quinnipiac University. Этот показатель стал самым маленьким в истории, побив предыдущий антирекорд Дональда Трампа.

По данным исследования, 54% опрошенных американцев не одобряют деятельность своего президента. Опрос проводился 13 апреля 2022 года. Еще год назад деятельность Байдена одобряли 48% американцев, отметили в университете.

Ранее стало известно, что рейтинг доверия к президенту США Джо Байдену упал ниже, чем у его предшественника Дональда Трампа — до 41%. Тем не менее, действующий американский лидер заявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году.