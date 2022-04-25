Байден оказался самым нелюбимым президентом США

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Рейтинг Джо Байдена достиг минимума Фото:

Уровень одобрения деятельности президента США Джо Байдена дошел до рекордно низких 33%. Это следует из данных опроса университета Quinnipiac University. Этот показатель стал самым маленьким в истории, побив предыдущий антирекорд Дональда Трампа.

По данным исследования, 54% опрошенных американцев не одобряют деятельность своего президента. Опрос проводился 13 апреля 2022 года. Еще год назад деятельность Байдена одобряли 48% американцев, отметили в университете.

Ранее стало известно, что рейтинг доверия к президенту США Джо Байдену упал ниже, чем у его предшественника Дональда Трампа — до 41%. Тем не менее, действующий американский лидер заявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году.

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Уровень одобрения деятельности президента США Джо Байдена дошел до рекордно низких 33%. Это следует из данных опроса университета Quinnipiac University. Этот показатель стал самым маленьким в истории, побив предыдущий антирекорд Дональда Трампа. По данным исследования, 54% опрошенных американцев не одобряют деятельность своего президента. Опрос проводился 13 апреля 2022 года. Еще год назад деятельность Байдена одобряли 48% американцев, отметили в университете. Ранее стало известно, что рейтинг доверия к президенту США Джо Байдену упал ниже, чем у его предшественника Дональда Трампа — до 41%. Тем не менее, действующий американский лидер заявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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